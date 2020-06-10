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Ekonomi

SPK Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu: Tedbirleri daha da sıkılaştırıyoruz

SPK Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu "Borsaya yeni girmiş olan küçük yatırımcılarımızın haklarını korumak için aldığımız tedbirleri daha da sıkılaştırıyoruz." dedi.

Yeniakit Publisher
2020-06-10 14:07:00 - 2020-06-10 14:28:02
SPK Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu: Tedbirleri daha da sıkılaştırıyoruz

SPK Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu "Borsa İstanbul'a artan ilgiden piyasa dolandırıcılarının da faydalanmak istediğini görüyoruz. Buna geçit vermeyeceğiz." dedi.

Taşkesenlioğlu "Kurulumuz, denetim faaliyetleri çerçevesinde 2020’nin ilk beş ayında 37,7 milyon TL idari para cezası uyguladı." açıklamasında bulundu.

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