Spil Dağı'na Mart ayında lapa lapa kar yağdı! İstanbul'a kar yağacak mı? Meteoroloji uyardı: Fırtına geliyor

Mnisa’da 1517 metre yüksekliğindeki Spil Dağı’na mart ayında kar yağdı. Bu yıl ikinci kez yağan kar, özellikle yüksek kesimlerde etkili oldu. Zirvede kar kalınlığının 10 santimetreye kadar ulaştığı öğrenilirken, kar yağışıyla birlikte sisin de etkili olduğu bildirildi. Hava sıcaklığının eksi derecelere düştüğü milli parkta karpostallık görüntüler oluştu.

Kar yağışını duyan Manisa ve İzmirliler ise, Spil Dağı Milli Parkı’na çıktı. Şubat ayının son haftalarında ısınan havalar Mart ayı ile birlikte yerini sağanak yağışlara bıraktı. Soğuk hava dalgası etkisini iyice artırırken İstanbul'da yer yer yağışlar görülmüştü. Artvin'de yoğun kar yağışı sebebiyle elektrikler kesildi. Bu sebeple iletişim sağlanamadı. Milyonlarca vatandaş bu haber sonrası merak etti. Gelen yağışlar sonrası vatandaşlar 'İstanbul'a ne zaman kar yağacak? İstanbul'a tekrardan kar yağışları gelecek mi?' sorularını araştırmaya başladı. O illerde yaşayanlar dikkat. Meteoeoloji' uyardı:

Meteoroloji Genel Müdürlüğü "turuncu" ve "sarı" kod uyarısında bulundu. İzmir'in de aralarında olduğu 4 kentte kuvvetli yağış, 25 kentte de kuvvetli rüzgar bekleniyor. Yetkililer, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, çatı uçmaları, hortum ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.

METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN SON DAKİKA UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, son hava durumu tahmin raporunu paylaştı. Buna göre; Türkiye'nin geneli parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu (Karaman dışında), Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Bitlis, Muş, Şırnak ve Hakkari çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Genellikle yağmur ve sağanak, batı kesimlerde yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların, Ege, Batı Akdeniz, Batı ve Orta Karadeniz. Ankara ve Eskişehir çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

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BUGÜN HAVA SICAKLIĞI KAÇ DERECE OLACAK?

Hava sıcaklığının Batı Akdeniz ile İç Anadolu'da 3 ila 5 derece azalacağı, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında 2 ila 4 derece artacağı. Karar! göre: diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Ege, Batı Akdeniz, Batı ve Orta Karadeniz, Eskişehir ve Ankara çevrelerinde yerel kuvvetli, yağış beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

BÜYÜK KAR FIRTINASI GELİYOR

İstanbul için yeni yerleşim yeri olan 3 ilçe bu bölgeye tahmin yapmıştı! Daha önce İstanbul'a ne zaman kar yağacağını önceden tahmin eden ünlü Meteoroloji Uzmanı Kerem Ökten, bahar günlerinin fırtınaya dönüştüğünü belirterek şu ifadeleri kullandı:

O İLLERDE YAŞAYANLAR DİKKAT!

O illerde yaşayan vatandaşları uyaran Kerem Ökten, "Kıyı Ege'den yağışlar giriş yaptı. Kocaeli, Sakarya, Bursa, Eskişehir ve Ankara'ya doğru yayılıyor. İstanbul da kısmen etkilenecek. Hat üzerindeki İç Ege'ye de güzel yağış bırakacak. İstanbul'da yağışın en etkili olduğu sıralar gece saatleri." uyarısında bulundu.

İSTANBUL'A KAR NE ZAMAN YAĞACAK?

İstanbul'a ne zaman kar yağacak?' sorusuna cevap veren Kerem Ökten, "Değişime açık. 9 - 10 Mart tarihlerinde Ülkemizin batısında önemli hava olayları olma ihtimali var. Özellikle rüzgar anlamında. Takipteyim. Umarım değişir." diyerek vatandaşları uyardı.

5 GÜNLÜK HARİTALI HAVA DURUMU TAHMİNİ