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Gündem Spiker Cansın Helvacı, Ayda bebeğin kurtarıldığı anlarda hüngür hüngür ağladı
Gündem

Spiker Cansın Helvacı, Ayda bebeğin kurtarıldığı anlarda hüngür hüngür ağladı

A Haber spikeri Cansın Helvacı, depremden 91 saat sonra Ayda bebeğin enkazdan sağ çıkarıldığını öğrenince canlı yayında gözyaşlarına boğuldu. Ağlamaktan konuşmakta zorlanan Helvacı, sadece "Allah'ım çok şükür" diyebildi.

Yeniakit Publisher
2020-11-03 11:54:00 - 2020-11-03 11:58:20

Cuma günü İzmir'de meydana gelen deprem sonrası arama kurtarma çalışmalarının 91. saatinde 3 yaşındaki Ayda Gezgin, enkazdan sağ olarak çıkarıldı. Minik Ayla'nın enkazdan sağ çıkarıldığını öğrenen A Haber spikeri Cansın Helvacı, duygusal anlar yaşadı.

"Çok bekledik..."

Deprem sonrası İzmir'e giden ve enkazdan gelen her haberi olay yerinden takip eden Cansın Helvacı, Ayda'nın çıkarıldığı anlarda hıçkırıklara boğularak "Çok şükür bebeğimiz o noktan çıkarılıyor. Çok şükür çok şükür. Enkaz altından çıkarıldı. 91 saat sonra o mucize yaşanıyor. Allah'ım çok şükür. İnanın yaşananları anlatmak hiç kolay değil. Biz çok inandık ve çok bekledik. Herkesin duası kabul oldu" ifadelerini kullandı.

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