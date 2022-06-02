Spermini sildiği peçeteyi sergileyen Bedri'den alçaklık

Kendisine ait kişisel sergisinde 35 yıllık spermlerini sildiği peçeteyi sergileyen Cumhuriyet gazetesi yazarı Bedri Baykam'dan karakter(sizliği)ini ortaya koyan bir yazı daha geldi. Son zamanlarda yaşanan ve basına da yansıyan birtakım ahlaksızlıkları "özgürlük" diye yutturmaya çalışan "spermci" Bedri, İslami hassasiyetleri ise "yobazlık" olarak yaftalayıp şu herzeleri yumurtladı:

"(...) Kraldan daha kralcı yobaz fraksiyonlar, kendilerini son anda bir güç gösterisi yapmaya itilmiş durumda hissediyorlar. Konserler gerici gerekçelerle iptal ediliyor, parkta yoga yapan kadınlar şikâyet konusu oluyor ve “bu ahlaksızlığa” son veriliyor, Kocaeli’nde şort giydiği için bir kızımız Cafeden atılıyor... Ayrıca devlet kademesinde çeşitli sıfatlar taşıyan mülki amirlerin, anayasal özgürlükleri hiçe sayan illegal kararların altına imza atmaları, iktidarın içine düştüğü çaresizliğin onları taşıdığı çok zavallı noktalardan biri.

Bildiğiniz gibi Uluslararası Gül Festivali’nde sahne alacak Melek Mosso’nun yakın geçmişte “Kimsenin nasıl davranmanız gerektiğini, ne yapmanız gerektiğini, nasıl giyinmeniz gerektiğini söylemesine ihtiyacınız yok kızlar...” beyanı üzerinden, Yeniden Refah Partisi İl Başkanı Mehmet Kaya ile İslamcı Anadolu Gençlik Derneği ve Milli Gençlik Vakfı’nın hedef göstermesiyle, durumdan vazife çıkaran Isparta Valiliği harekete geçerek Mosso’nun konserini iptal ettirdi. Hemen ardından aynı “hassasiyetle” Kocaeli Valiliği de Mosso’nun da aralarında bulunduğu bir grup sanatçının sahne alacağı gençlik festivali FullFest’i de rafa kaldırdı.

Bunlar gerçekten evlere şenlik bir iktidar tıkanmasının yarattığı “ayıplı somut haberler”. (...)

Yobazlık kalıntıları DNA’larına o kadar sızmış ki gökten engellemeye çalışsan topraktan bünyeyi yine istila ediyorlar! (...)"