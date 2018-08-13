'Spekülatif atakla karşı karşıyayız'

İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali Türkiye'ye yönelik başlatılan ekonomik savaşı ve piyasalardaki anormal durumu değerlendirdi.

Bloomberg HT yayınında konuşan Bali, zor günlerden geçildiğini, ciddi spekülatif atakla karşı karşıya olunduğunu söyledi.

Bali gelinen noktayı ekonomik temellerle izah edemiyorum" dedi ve şu açıklamaları yaptı;

Bankacılık sisteminde açık pozisyon yok. Daha önce yaşanan krizlerden en temel farklardan biri bu. Finansal kesimin dışındaki kesimde ise açık pozisyon var, bu da 217 milyar dolar seivyesinde.

Bu rakam ilk bakışta ürkütüyor, ama kısa vadede reel sektörün 6.5 milyar dolar net artı pozisyonu var. Yani bir yıla kadar kısa vadede long pozisyonuyla bir tahammülü var, karşı tedbirleri alacak imkanları var.

Bu yaşanan normal piyasa dinamikleriyle açıklanacak bir şey değil." "Şu an artık söylem değil eylem zamanı"