S&P'den Türkiye açıklaması! Bu kez şaşırttı

Kuruluş, Türk bankalarının yeterli yönetişim ve şeffaflığa sahip olduğunu belirtti. Türk bankacılık sektörü, aldığı siyasi kararlarla sık sık gündeme gelen kredi derecelendirme kuruluşu S&P'den övgü aldı. Kuruluş, Türk bankalarının yeterli yönetişim ve şeffaflığa sahip olduğunu belirtti. Raporda, bankaların risklere rağmen iyi finansal görünümlerini koruduğuna da dikkat çekildi. S&P, değerlendirmesinde Türk bankalarının 12-18 aydaki kontrollü performansı sektör istikrarını etkileyecek ifadesine de yer verdi.

Kredi dağılımı kaliteli

Türk bankalarındaki kredi dağılımlarının kaliteli olduğuna işaret eden S&P, “Ancak Jeopolitik gelişmelere bağlı belirsizlik artıyor. Bu da kredilerdeki toplam kayıpları artabilir. Beklentimiz toplam kaybın son dönemdeki ortalama yüzde 1.4'ten yüzde 2.5 seviyesine kadar yükselmesi” vurgusu yaptı.

KAYNAK: YENİ ŞAFAK