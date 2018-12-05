S&P'den Türkiye açıklaması! Bu kez şaşırttı
S&P bu kez Türkiye ile ilgili şaşırtan bir gelişmeye imza attı. Ekonomik değerlendirmelerden çok siyasi kararlarla gündeme gelen S&P, bu kez olumlu söylemlerle dikkatleri üzerine çekti.05 Aralık 2018 Çarşamba 06:35
Kuruluş, Türk bankalarının yeterli yönetişim ve şeffaflığa sahip olduğunu belirtti. Türk bankacılık sektörü, aldığı siyasi kararlarla sık sık gündeme gelen kredi derecelendirme kuruluşu S&P'den övgü aldı. Kuruluş, Türk bankalarının yeterli yönetişim ve şeffaflığa sahip olduğunu belirtti. Raporda, bankaların risklere rağmen iyi finansal görünümlerini koruduğuna da dikkat çekildi. S&P, değerlendirmesinde Türk bankalarının 12-18 aydaki kontrollü performansı sektör istikrarını etkileyecek ifadesine de yer verdi.
Kredi dağılımı kaliteli
Türk bankalarındaki kredi dağılımlarının kaliteli olduğuna işaret eden S&P, “Ancak Jeopolitik gelişmelere bağlı belirsizlik artıyor. Bu da kredilerdeki toplam kayıpları artabilir. Beklentimiz toplam kaybın son dönemdeki ortalama yüzde 1.4'ten yüzde 2.5 seviyesine kadar yükselmesi” vurgusu yaptı.
KAYNAK: YENİ ŞAFAK
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