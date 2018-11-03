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S&P'den 'ABD' değerlendirmesi

Türkiye'ye yönelik birçok kez ekonomi tetikçiliğinde bulunan Standard & Poor’s, ABD'de 6 Kasım'da yapılacak ara seçimlerin ekonomi üzerinde etkisi olmayacağı değerlendirmesinde bulundu.

03 Kasım 2018 Cumartesi 00:20
S&P'den 'ABD' değerlendirmesi

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's (S&P), ABD'de 6 Kasım'da yapılacak ara seçimlerden çıkacak sonucun ülke ekonomisinin gidişatını değiştirmesini beklemediğini bildirdi.

Kurumdan yapılan yazılı açıklamada, ABD ara seçimlerinden çıkacak sonucun ekonomi üzerinde önemli bir etkisinin olmayacağı belirtilirken, "ABD ekonomisinde 2018'de yakalanan ivme devam edecek." tahmininde bulunuldu.

Öte yandan, son anketlerin Demokratların ABD Temsilciler Meclisinde çoğunluğu kazanma ihtimalinin yüksek olduğunu göstermesine karşın Kongre'nin her iki kanadında kontrolü ele geçirmeleri olasılığının düşük olduğuna işaret edilen açıklamada, Kongre'nin iki ayrı parti arasında paylaşılmasının "siyasi kördüğüme" neden olabileceği vurgulandı.

Açıklamada, S&P'nin ABD Başekonomisti Beth Ann Bovino'nun "Siyasi kördüğüm ekonominin alabora olacağı anlamına gelmiyor ancak mali tarihlere yönelik belirsizliği artıracaktır." değerlendirmesine yer verildi.

Haber Tarihi: 03 Kasım 2018 Cumartesi 00:20
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