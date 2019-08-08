Sparta Prag-Trabzonspor maçından notlar





PRAG (AA) - UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Trabzonspor'un deplasmanda Çekya temsilcisi Sparta Prag ile karşı karşıya geldiği maç seyircisiz oynandı.

Sparta Prag, geçen sezon UEFA Avrupa Ligi'nde Sırbistan ekibi FK Spartak Subotica ile yaptığı eleme turu maçında taraftarlarının neden olduğu olaylar nedeniyle UEFA'dan bir maç seyircisiz oynama cezası alması nedeniyle Trabzonspor maçına taraftar alınmadı.

Karşılaşmayı Trabzonspor'un yaklaşık 200 kadar davetlisi de izlerken bordo-mavili kulübün başkanı Ahmet Ağaoğlu ve bazı yönetim kurulu üyeleri de tribünde yer aldı.

Bordo mavili ekip, 3 yıl aradan sonra tekrar Avrupa Ligi'nde bir maçta mücadele etti.

Trabzonspor'un yeni transferi Nijeryalı futbolcu John Obi Mikel, bordo mavili formayla ilk resmi maçına çıktı.

Öte yandan Sparta Prag'ın Türk futbolcusu Semih Kaya bu karşılaşmada yedek kulübesinde yer aldı.



