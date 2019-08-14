Sparta Prag, Trabzonspor maçına hazır

Sparta Prag, Trabzonspor maçına hazır14 Ağustos 2019 Çarşamba 20:47
TRABZON (AA) - UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda 2-2'nin rövanşında yarın Trabzonspor'a konuk olacak Çekya temsilcisi Sparta Prag, hazırlıklarını tamamladı.
Konuk takım, karşılaşmanın oynanacağı Medical Park Stadı'nda teknik direktör Vaclav Jilek yönetiminde son çalışmasını gerçekleştirdi.
Antrenmanın ilk 15 dakikalık bölümü basın mensuplarına açık tutuldu. Koşuyla başlayan antrenman, pas çalışmasıyla devam etti. İdmanın, taktik çalışma ile tamamlandığı kaydedildi.
Trabzonspor-Sparta Prag karşılaşması, yarın saat 20.30'da başlayacak.
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