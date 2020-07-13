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Spor

Sparta Prag ile Semih Kaya'nın yolları ayrıldı

Yeniakit Publisher
2020-07-13 18:08:46 -
Sparta Prag ile Semih Kaya'nın yolları ayrıldı

ANKARA (AA) - Çekya 1. Futbol Ligi ekiplerinden Sparta Prag, kontrat süresi sona eren Semih Kaya ile sözleşme yenilemeyeceğini duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, 2017 yılında bu yana Sparta Prag forması giyen 29 yaşındaki savunma oyuncusuna, takıma verdiği katkılar için teşekkür edilerek kariyerinde başarı dileğinde bulunuldu.

Galatasaray altyapısında yetişen ve uzun yıllar sarı-kırmızılı ekipte forma giyen Semih Kaya, bazı dönemler sakatlık sorunları yaşadığı Sparta Prag formasıyla 33 karşılaşmada 2 gole imza attı.


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