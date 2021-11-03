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Kadın - Aile Spaetzle Nasıl Yapılır? Kolay Spaetzle tarifi
Kadın - Aile

Spaetzle Nasıl Yapılır? Kolay Spaetzle tarifi

Bir nevi makarna çeşididir ve Almanya'nın geleneksel yemeğidir.

Yeniakit Publisher
2021-11-03 21:14:00 - 2021-11-03 21:17:18
Spaetzle Nasıl Yapılır? Kolay Spaetzle tarifi

Bir nevi makarna çeşididir ve Almanya'nın geleneksel yemeğidir. 

Malzemeler

  • 180 gr un
  • ½ rendelenmiş muskat
  • 1 çay kaşığı tuz
  • ½ çay kaşığı karabiber
  • 3 adet yumurta
  • 90 ml süt
  • 3 yemek kaşığı tereyağı
  • 1 adet soğan, doğranmış
  • 1,5 su bardağı kars kaşarı rendesi

Yapılşı

Un, muskat, tuz ve karabiberi harmanlayın. Yumurtaları bir kapta çırpın ve ayrı bir kapta da süt ve unu karıştırın. Elde ettiğiniz bu karışımları bir kapta birleştirin ve pürüzsüz bir kıvam elde edin. Elde ettiğiniz hamuru yaklaşık 20 dakika dinlendirin. Tencerede tuzlu su kaynatın. Hamuru rendeleyerek ya da kevgirden geçirerek suyun içine bırakın. Pişenler suyun üzerinde yüzecektir. Pişenleri ayrı bir kaba alın. 1 su bardağı peynir ile karıştırın. Tavada tereyağını eritin, soğanları renk alana kadar pişirin. Pişen hamurları yani ‘spaetzle’’leri ekleyerek karıştırın. Üzerine kalan peyniri dökerek servis edin. Afiyet olsun.

 

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