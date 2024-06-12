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Teknoloji SpaceX, yeni Starlink uydularını daha alçak irtifaya konumlandıracak
Teknoloji

SpaceX, yeni Starlink uydularını daha alçak irtifaya konumlandıracak

Yeniakit Publisher
2024-06-12 03:14:00 -
SpaceX, yeni Starlink uydularını daha alçak irtifaya konumlandıracak

SpaceX CEO'su Elon Musk, yeni Starlink uydularının yörüngedeki yerini değiştirme kararı aldı.

SpaceX'in Dünya yörüngesinde 5.000'den fazla Starlink uydusu bulunuyor. Elon Musk ilerleyen süreçte bu sayıyı daha da arttırmak istiyor. SpaceX CEO'su kısa süre önce ağdaki gecikmeyi azaltmak ve uydu internetinin karasal geniş bant gibi performans göstermesini sağlamak için yeni nesil Starlink uydularını çok daha düşük bir irtifaya yerleştirme planlarını açıkladı.

Yeni Starlink uyduları ağdaki gecikmeyi azaltacak

Sağlıklı bir internet bağlantısının gecikme süresi 20 milisaniyeden az olmalıdır. Bu da bağlantıları işlevsel olarak gerçek zamanlı hale getiriyor. Görüntülü sohbet ve çevrimiçi oyunlar gibi uygulamalar için gecikme genel hızdan daha önemli kabul ediliyor.

Her ikisi de Starlink'te şu anki haliyle yetersiz çalışmakta. Geçtiğimiz günlerde Diablo IV oynarken kendisini yayınlayan Musk, SpaceX'in 550 kilometre yerine 350 kilometre yörüngede dönecek olan bir sonraki uydu tasarımıyla gecikme sorununu çözeceğini söyledi.

SpaceX geçtiğimiz günlerde ortalama hücresel bağlantıyla eşleşen etkileyici bir rakam olan 28 ms'lik ortalama gecikme süresine ulaştığını duyurmuştu. Ancak Starlink'in bağlantısı diğer internet erişim biçimlerine göre daha az tutarlı. Bir çok kullanıcı gerçek zamanlı etkileşimleri zorlaştıran gecikme artışlarının hala bir problem olduğunu düşünüyor.
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Daha düşük rakımlara yeni uyduların eklenmesinin şirketin planladığı hücresel hizmete de yardımcı olabileceği düşünülüyor. Starlink gecikmesini 20 ms'nin altına indirmek teknik olarak mümkün olabilir ancak öncelikle birçok parçanın yerine oturması gerekiyor.

SpaceX, Ekim ayında Uluslararası Telekomünikasyon Birliği'ne yaptığı başvuruda, 19.440'ı 340 ila 360 kilometre arasında yörüngede olacak olan yaklaşık 30.000 yeni uydu ekleme niyetini açıkladı. Ayrıca ABD Federal İletişim Komisyonu'ndan Starlink'i bu irtifa aralığında işletmek için izin istedi.

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