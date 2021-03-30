SpaceX uyduları hakkında dehşete düşüren tahmin

Uzmanlar, SpaceX’in çok sayıda uydu göndermesinin bir sonucu olarak uzay nesnelerinin çarpışma riskinin arttığını düşünüyor.

Republic World tarafından yapılan habere göre konuyla ilgili açıklama yapan uzmanlar, SpaceX yörüngedeki uydularının sayısını artırmasının ardından nesnelerin çarpışma riskinin çoğalması üzerine enkaz sayısının da doğru orantıda yükseldiği konusunda uyardı.

SpaceX şirketi uydu internet projesi Starlink için halihazırda 1.300 uydu fırlattı. Şirket, 2027’nin ortalarında 42 bine kadar uydu fırlatmış olmayı hedefliyor. Uzmanlar bu uyduların uzay trafiği için büyük bir tehlike oluşturabileceğini savunuyor.

Gökbilim üzerine çalışan Jonathan McDowell, uyduların uzaydaki manevralarının ciddi bir tehlike olduğunu söyledi. Ona göre bu tehlike, çarpışmaya sebep olarak devasa bir enkaza sebep olabilir ve ilerleyen süreçte bir felaket yaşanabilir.