SpaceX Pentagon'a silah taşıyacak roket üretecek

Roketler ve uzay çalışmalarıyla bilinen SpaceX, askeri kargo taşımacılığına adım atıyor. ABD Savunma Bakanlığı Pentagon ve SpaceX dünya genelinde sadece bir saatte ulaşabilecek 80 tonluk silah ya da kargo taşıyabilecek yeni bir roket için anlaşma yaptı.

Roketin, önümüzdeki senenin başlarında test edilmesi planlanıyor. Yeni roketle birlikte silahlar, US C-17 Globemaster gibi hâlihazırda var olan hava araçlarından 15 kat daha hızlı bir şekilde teslimat yapacak.

Son anlaşma SpaceX'in ağırlıklı olarak askeri ortaklıklara sırtını yasladığının da bir kanıtı olarak görülüyor. Şirket, bu hafta başlarında da askeri bir sözleşme imzalamıştı.

Daha öncesinde ABD Ordusu, SpaceX'in Starlink geniş bant takım uydularını yeni bir askeri navigasyon ağına dönüştürülmesi için teklif yaptı.