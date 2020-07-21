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Aktüel

SpaceX, Güney Kore'nin ilk askeri iletişim uydusunu uzaya fırlattı

Yeniakit Publisher
2020-07-21 14:23:56 -
SpaceX, Güney Kore'nin ilk askeri iletişim uydusunu uzaya fırlattı

ANKARA (AA) - ABD'li roket ve uzay mekiği üreticisi SpaceX, Güney Kore'ye ait askeri iletişim uydusunu uzaya yolladı.

"Space.com" internet sitesinde yer alan habere göre, ülkenin ilk askeri amaçlı iletişim uydusu "Anasis-II", SpaceX üretimi Falcon 9 roketiyle Florida'daki Cape Canaveral Uzay Üssü'nden fırlatıldı.

Yeniden kullanılabilir özellikteki Falcon 9 roketi fırlatışın ardından şirketin okyanustaki yüzer platformuna iniş yaptı.

Airbus tarafından üretilen uydu, Güney Kore ordusuna güvenli uydu iletişimi imkanı sağlayacak.

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