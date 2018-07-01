S&P, ‘Ulusal Ölçüm Notu’muzu yükseltti

Bu karar ekonomistler tarafından olumlu karşılandı. İstanbul Medipol Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kerem Alkin, kredi derecelendirme kuruluşlarının manipülatif açıklamalarıyla tepki çektiğini belirterek, “Bunlar ciddi manada itibar kaybına uğradıkları gerçeğiyle hatalarını telafi etmek adına en aciliyette adım attılar” dedi.

Ekonometre Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ekonomist Kenan Sertalp ise “Türkiye ekonomisinin 24 Haziran seçimlerinden olumlu etkilenmesi, seçimde piyasaları negatif etkileyecek bir sonucun çıkmaması ve piyasalarında seçimden sonraki havayı olumlu karşılaması derecelendirme kuruluşlarının dikkatini çekti. Gitgide daha da normalleşen ekonomimizin hak ettiği puanları bütün Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşları verecekler” şeklinde konuştu.