SP Lideri Temel Karamollaoğlu'ndan açık destek: Atılacak her adımın sonuna kadar arkasındayız

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, Ordu'daki sel felaketinde hayatını kaybeden vatandaşa Allah'tan rahmet, mağdur olanlara "geçmiş olsun" dileğinde bulundu.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıkladığı Yeni Ekonomi Yaklaşımı'na değinen Karamollaoğlu, "Maalesef bir kez daha dağ fare doğurmuştur. Beklenti hayal kırıklığı ile sonuçlanmıştır. 'Yeni ekonomik modelde yeni hiçbir şey yok' demek abartı olmaz. Tek vurgu, Merkez Bankasının bağımsızlığına zarar verilmeyeceği hususudur." değerlendirmesinde bulundu.

Gelişmelerin Türkiye'yi IMF kapısına zorladığını belirten Karamollaoğlu, "IMF kısa ve orta vadede problemleri çözer veya erteler fakat politik tavizleri de dayatır. Bu sebeple biz IMF ile masaya oturulmamasını tavsiye ederiz." diye konuştu.

TOPLANTI ÖNERİSİ

Türkiye'nin ekonomik ve siyasi bir kuşatma altına alınmaya çalışıldığının doğru olduğunu ifade eden Karamollaoğlu, şöyle devam etti:

"Bu topraklar ırkçı emperyalizmin ve büyük İsrail projesinin hedefindedir. Biz biliyoruz ki rahip Brunson krizi de bu projenin parçalarından birisidir. Bu kriz bahane edilerek Türkiye dış politikada birtakım önemli tavizlere zorlanmaktadır. Unutulmamalıdır ki verilecek her taviz ardından daha büyük bir tavizi getirecektir. Türkiye bu noktada direnmelidir ve asla tehditlere boyun eğmemelidir. Biz ABD tehditlerine karşı atılacak her adımın sonuna kadar arkasındayız. Bu noktada ABD ile gerginleşen ilişkilerimizin yakın geçmişe bakarak değerlendirilmesi gerektiğine inanıyoruz."

Karamollaoğlu, Türkiye'nin İran başta olmak üzere İslam ülkeleriyle ekonomik ilişkilerini bir an önce güçlendirmesi gerektiğine işaret ederek, "Sayın Cumhurbaşkanı'na sesleniyoruz, Türkiye'deki bütün siyasi parti genel başkanlarının bir araya geldiği bir 'acil kriz toplantısı' düzenlenmelidir. Bu içeriye ve dışarıya birlik beraberlik görüntüsü verecek ve Cumhurbaşkanının elini güçlendirecektir." dedi.