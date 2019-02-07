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SP Lideri: Kimseyle ittifak yapmayacağız

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, aralarında Ankara Temsilcimiz Hacı Yakışıklı’nın da yer aldığı gazetecilere seçimi değerlendirdi.

07 Şubat 2019 Perşembe 13:08
SP Lideri: Kimseyle ittifak yapmayacağız

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Ankara’da gazetecilerle kahvaltıda bir araya geldi. 31 Mart Yerel Seçimleri ile ilgili kısa bir bilgilendirme yapan Karamollaoğlu, “Saadet Partisi hiçbir adayın lehine veya aleyhine seçimlerden çekilmiş değildir. Biz hiçbir şekilde ittifak yapmayacağız” dedi.

Derdimiz memleketin huzuru

Karamollaoğlu, “Derdimiz memleketimizin huzura ulaşması. Birlik ve beraberliğin sağlanması. Kucaklaşabilmemiz. Fikirler farklı olsa da bir olmalıyız. Seçim beyannamemizde 12 maddede belediyecilik anlayışımızı ortaya koyduk. Sosyal medyada biraz daha tabii ki fazla vermeye gayret edeceğiz” diye konuştu. Son günlerde gündeme getirilen ‘94 ruhu’na ilişkin de konuşan Karamollaoğlu, “94 ruhunu benimseyen insanlar 25 yıl sonra mı hatırladılar 94 ruhunu? Bu bir mefhum bunu benimsemek lazım” dedi.

O da parmak boyasını istedi

Seçim sistemine ilişkin tartışmalara da değinen SP Lideri, şöyle devam etti: “15-20 yıl öncesine kadar dünyadaki en sağlıklı seçim sistemi olduğuna inanıyordum. Zaman içerisinde bu güven kaybolmaya başladı. Eskiden parmak boyası vardı. İkinci bir oy kullanmayı engelliyordu. Bu kaldırıldı. Benim kanaatim bu bugün de olmalıdır. Sandık seçim kurulunun tanziminde bazı değişiklikler yapıldı. Her parti atayabiliyordu onun yerine devlet atama yaptı. Bu da tereddütler doğurdu. Geçen seçimde YSK’nın mühürsüz oy pusulalarını kabul etmesi de güvenimi sarstı.

Adil olmayan bir ortam var

Oyların elektronik ortamda toplanılmasına güvenmediğini belirten Karamollaoğlu, şöyle devam etti: “Bana geri kafalı diyebilirsiniz. Kolaylık sağlayabilir ancak güvenliğinin sağlanacağından emin değilim. Sayın Cumhurbaşkanı bugün seçimlerde en aktif rol oynayan adam. Adil olmayan bir ortam var. İftiraya varan durumlar yaşanıyor. Erdoğan konuştuğu zaman hangi sıfatla konuşuyorsa bunu bilmemiz lazım.

İttifak yok dirsek teması var

SP’nin tek başına seçime gireceğini belirten Karamollaoğlu, “Hiçbir adayın lehine veya aleyhine seçimlerden çekilmiş değiliz. Biz hiçbir şekilde ittifak yapmayacağız. Seçim bölgelerinde dirsek teması olabilir dedik. Sayın Kılıçdaroğlu nezaketen geldi. Önceki seçime yüzde 10 barajından dolayı girdik” diye konuştu.

Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu’nun SP’ye katılacağı yönündeki iddiaları cevaplayan Temel Karamollaoğlu, “Herhangi bir görüşmemiz olmadı. Kapımız herkese açık” dedi.

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Haber Tarihi: 07 Şubat 2019 Perşembe 13:08
  1. Ankara
  2. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu
  3. 31 Mart Yerel Seçimleri
  4. 94 ruhu
  5. Seçim sistemi
  6. SP Lideri
  7. YSK
  8. Abdullah Gül
  9. Ahmet Davutoğlu
  10. Temel Karamollaoğlu

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