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SP LideriKaramollaoğlu'ndan 'erken seçim' açıklaması! "Teşkilatlarımızı yenileyip seçime hazırlayacağız"

Türkiye'de 2 yıldan önce 'erken seçim' olacağını düşünmediğini söyleyen Saadet Partisi Lideri Temel Karamollaoğlu, parti teşkilatlarını yenileyip olası bir seçime hazırlayacaklarını belirtti.

30 Haziran 2019 Pazar 15:53
SP LideriKaramollaoğlu'ndan 'erken seçim' açıklaması! "Teşkilatlarımızı yenileyip seçime hazırlayacağız"

Saadet Partisi Uşak 6. Olağan İl Kongresi'nde konuşan Temel Karamollaoğlu, Türkiye'nin 23 Haziran seçimlerinin ardından yeni bir döneme girdiğini belirtti. Saadet Partisi'nin "Milli Görüş" çizgisinde hareket etmeye devam ettiğini, hükumetin doğru yaptığı icraatları desteklediklerini, yanlışlarını ise eleştirmeyi sürdüreceklerini dile getirdi.

S-400 açıklaması

Rusya'dan alınan S-400 füzelerine ilişkin konuşan Karamollaoğlu, "Bakınız son günlerde S-400 meselesi gündemde. Türkiye ihtiyacı olan füze savunma sistemi için Rusya ile anlaştı ve S-400 füze savunma sistemini kuruyor. ABD çünkü bize kendi füze savunma sistemini satmadı. Türkiye, Rusya ile anlaşınca F-35 uçaklarını verememekle bizi tehdit ediyor. Biz Türkiye'nin acilen füze savunma sistemine kavuşması gerektiğini söylüyor, Rusya'dan alınmasını da destekliyoruz. Ancak neden Türkiye kendi füze savunma sistemini yapamıyor, kendi uçağını yapamıyor diye eleştiriyoruz." dedi.

AK Parti'nin 17 yıldır Türkiye'yi yönettiğini, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde kesintisiz en uzun iktidarda kalan parti olduğuna dikkati çeken Karamollaoğlu, 23 Haziran'da gerçekleşen İstanbul seçimlerinin yeni bir süreci başlattığını ileri sürdü.

Erken seçim açıklaması

Türkiye'de 2 yıldan önce "erken seçim" olacağını düşünmediğini ancak parti teşkilatlarını yenileyip seçime hazırlayacaklarını anlatan Karamollaoğlu, "Biz erken seçim olacakmış gibi çalışacağız. Teşkilatlarımızı yenileyip seçime hazırlayacağız. Bakınız 1970 yılında meyhaneden adam kaldırıp parti için çalıştırdık, bu insanların aileleri bile şaşırdı nasıl bunu yaptınız diye. Şimdi size diyorum ki ilçe ilçe , köy köy gezip elinize bir diyafon alıp partimizi ve Milli Görüş politikalarını anlatın. Emin olun bir deli çıkar sizi destekler." diye konuştu.

'Nüfusumuz azalıyor'

AK Parti'nin politikalarını eleştiren Temel Karamollaoğlu, Türkiye'nin 20 yıl önce kendi kendine yetebilen 7 tarım ülkesinden biri olduğunu şimdi ise dışa bağımlılığın arttığını iddia ederek şunları kaydetti:

"Acilen tarıma el atılmalı, çiftçinin üzerindeki üretim maliyetleri düşürülmeli. İlaç sanayide keza öyle, biz Türkiye'de ilaç üretmiyor sadece ambalaj yapıyoruz. Avrupa'da, ABD'de kullanılması yasak pek çok ilacı satın alıyoruz. Size çarpıcı bir örnek vereyim. Son zamanlarda doğum oranlarında düşüş meydana geldi, nüfusumuz azalıyor. Son yıllarda evlenen genç çiftlerimiz çocuk yapabilmek için hastanelere doktorlara başvurur oldu. Niye oluyor bu, dün yoktu da bugün var. Bunun nedeni yediğimiz gıda, kullandığımız ilaç. Bizi kısırlaştırıyorlar, sadece bizi değil tüm dünyayı kısırlaştırıyorlar, bunu görmek lazım."

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Haber Tarihi: 30 Haziran 2019 Pazar 15:53
  1. İstanbul
  2. Saadet Partisi Uşak 6. Olağan İl Kongresi
  3. Temel Karamollaoğlu
  4. Saadet Partisi
  5. Erken seçim
  6. erken seçim olacak mı
  7. erken seçim açıklaması

YORUM YAZ

  • Yunus 16 Yunus 16 35 dk önce
    ULA TEMAL DÜĞMEYE İNGİLTERE KRALİYET SARAYINDAN MI BASTILAR!! M 16 OLDUĞUN HEMEN DE BELLİ OLUYOR!!! DÜNYA NIN ADALETİ OLSA! 1993 SİVAS VALİSİ, GARNİZON KOMUTANI, EMNİYET MÜDÜRÜ, VE TEMEL, MADIMAK KATLİAMINDAN İÇERDEYDİNİZ.
  • KahramanKahraman36 dk önce
    İngilizeniştesi sen tamamen müslümanların gözündebitmişsin.Allah seni bildiğigibi yapsın.sen chp nin payandasısın.uşağısın erbakanın davasına ihanet etmişsin.
  • ali ihsanali ihsan43 dk önce
    BIRAKALIM BU ADAMIM HABERİNİ HALK TV, ODA HABER YAPSIN.
  • DemirDemir49 dk önce
    Canın erken seçim istiyor chp yi ikdidar etme çabası sanki füze uçak yaptılarda ikdidar önlerine geçti eleştirelim de vicdanı da elden bırakmayalım
  • Davut DoğrucuDavut Doğrucu49 dk önce
    evet ufuk ta erken seçim görünüyor.erken seçimden kaçılamaz.Eski Akp lilerin kuracağı partidengeleri değiştirecek gibi görünüyor .bu durumda Akp artık eskisi gibi güçlü olamayacak partiyi terkedenler olacak Bülent Arınç bile Akp yi yarı yolda bırakabilir.Devlet Bahçeli bile erken seçim isteyebilir Reis ne isa ya ne musa ya yaranabilir bundan sonra .ok yay dan çıkmış dır.
  • Necmettin Necmettin 56 dk önce
    ... diyesim geldi:)))
  • FaniFani59 dk önce
    Seçimlerde Türkiye'nin altını oyanlara destek oldu şimdide milliyetçilik ayağına yatıyor munafiklik bu ola galiba !siz akitte bu adamı devamlı gündemde tutuyorsunuzsizinde ne yaptığınız belli değil
  • abdrhmnabdrhmn1 sa önce
    avucunu yalada aşağıların şişmesin şerefsiz fırsatçı

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