SP Lideri Karamollaoğlu: Taliban ile destek temasında bulunalım

Partisinin Samsun İl Başkanlığı 7. Olağan Genel Kurulunda konuşan Karamollaoğlu, şunları kaydetti: “Türkiye’nin Afganistan’da bir destek temasında bulunmasını, onlara yol göstermesini biz de tasvip ederiz. Çünkü bunlar devlet yönetimi nedir bilmiyorlar. 40 yıldır sadece savaşmışlar. Önce Ruslara karşı, sonra kendi aralarında arkasından da Amerikalılara karşı. Ne oldu? Afganistan darmadağın oldu. Şimdi, onların kendilerine danışmanlık yapacak birilerine ihtiyacı var. Pakistan o konuda yardımcı olmaya çalışıyor. Türkiye de yardımcı olacak gibi gözüküyor ama bu ağırlıklı olarak Taliban’ın tavrına bağlı.”