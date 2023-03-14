SP "kan vermeyiz" dedi, Kızılay depremzedenin ilacı oldu!

Türk Kızılaydan yapılan açıklamada, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerde sağlık çalışanlarının, 14 Mart Tıp Bayramı'nda dışarı çıkamayan, evde sağlık hizmeti ihtiyacı duyan hastalar başta olmak üzere muayene olmak isteyen afetzedelere sağlık hizmeti sunmaya devam ettiği belirtildi.

Bugüne kadar 10 bin depremzedeyi muayene eden ve 275 kişinin evde hasta bakımını yapan Türk Kızılayın sağlık çalışanları, 16 bine yakın afetzedeye ücretsiz ilaç dağıttı.​​​​​​​ Türk Kızılay, öncelikle şeker hastalığı nedeniyle uzuvlarını kaybetmiş, yaşlı ve dışarı çıkamayan afetzedelere sağlık hizmeti sağlarken, psikososyal destek hizmetleri ve ihtiyacı olanlara tekerlekli sandalye gibi sosyal yardımlarda da bulundu. Sen başörtü yasakçısı CHP'ye kan ver, Kızılay'a niye vereceksin ki! Gündem Sen başörtü yasakçısı CHP'ye kan ver, Kızılay'a niye vereceksin ki!

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