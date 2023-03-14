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Gündem SP "kan vermeyiz" dedi, Kızılay depremzedenin ilacı oldu!
Gündem

SP "kan vermeyiz" dedi, Kızılay depremzedenin ilacı oldu!

Erbakan Hoca'nın kemiklerini sızlatan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun 'kan vermem' dediği Türk Kızılay, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından şu ana kadar 10 bin depremzedeyi muayene ettiği ve yaklaşık 16 bin afetzedeye ücretsiz ilaç dağıttığı bildirildi.

Yeniakit Publisher
2023-03-14 17:29:00 -
SP "kan vermeyiz" dedi, Kızılay depremzedenin ilacı oldu!

Türk Kızılaydan yapılan açıklamada, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerde sağlık çalışanlarının, 14 Mart Tıp Bayramı'nda dışarı çıkamayan, evde sağlık hizmeti ihtiyacı duyan hastalar başta olmak üzere muayene olmak isteyen afetzedelere sağlık hizmeti sunmaya devam ettiği belirtildi.

Bugüne kadar 10 bin depremzedeyi muayene eden ve 275 kişinin evde hasta bakımını yapan Türk Kızılayın sağlık çalışanları, 16 bine yakın afetzedeye ücretsiz ilaç dağıttı.​​​​​​​

Türk Kızılay, öncelikle şeker hastalığı nedeniyle uzuvlarını kaybetmiş, yaşlı ve dışarı çıkamayan afetzedelere sağlık hizmeti sağlarken, psikososyal destek hizmetleri ve ihtiyacı olanlara tekerlekli sandalye gibi sosyal yardımlarda da bulundu.

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Yorumlar

sp başkanı temel karamollaoğlu kızılaya kan yok

sp genel başkanı temel karamollaoğlu kızılay için kan yok demişti. kızılay ise, 16 bin depremzedeye ilaç vermiş ise. karamollaoğlu utanmalıdır.
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