S&P Global, kamuoyu ile paylaştı! Fransa ve bu 3 ülkenin kredi notunu düşürdü: Herkes şaşıracak! İlişkin tahmini

S&P Global, Estonya ve Litvanya’nın kredi notlarını düşürdü. Ekonomik, mali ve güvenlik riskleri gerekçe gösterildi. Estonya ekonomisinin 2024’te üçüncü yıl üst üste daralması bekleniyor.

S&P Global, Estonya'nın uzun dönem kredi notunu "AA-"den "A+"ya, kısa dönem notunu ise "A-1+"dan "A-1"e indirdi. Litvanya'nın uzun dönem kredi notları "A+"dan "A"ya düşürülürken, kısa dönem notları "A-1" olarak teyit edildi. Bu değerlendirmeler, ekonomik, mali ve güvenlik risklerine dayandırıldı.

JEOPOLİTİK RİSKLER EKONOMİYİ ETKİLİYOR...

S&P Global'in raporunda, "Rusya ile Ukrayna arasındaki uzayan savaşın etkileri ve daha geniş jeopolitik risklerin, orta vadede Estonya’nın küçük ve açık ekonomisi üzerinde baskı oluşturacağı" belirtildi. Bu durumun kamu maliyesi, ekonomik büyüme ve dış rekabet gücü üzerinde olumsuz etkiler yaratacağı ifade edildi.

2024'TE ÜST ÜSTE ÜÇÜNCÜ YIL DARALMA...

Estonya ekonomisinin 2024'te üst üste üçüncü yıl daralacağı öngörülüyor. Ancak iç talebin etkisiyle 2025’ten itibaren toparlanma bekleniyor. Litvanya ekonomisi ise 2023’teki %0,3’lük daralmanın ardından bu yıl %2’lik büyümeye geri dönecek.

ETSONYA'DA BÜTÇE BASKISI...

Daha yüksek savunma harcamalarının önümüzdeki birkaç yıl içinde Letonya’nın bütçe performansı üzerinde ilave baskı oluşturması bekleniyor. Bu gelişmelerin ardından, ülkelerin kredi notu görünümleri "negatif"ten "durağan"a revize edildi.

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