Sözlükçüler kutsallarımıza küfrediyor
İslâm’a “kokuşmuş din” yorumu yapılan, Müslümanlara türlü hakaretler edilen, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ve ailesine aleni küfürler savrulan Uludağ Sözlük isimli internet platformundaki aşağılık yayınlar, her geçen gün artarak devam ediyor.24 Ağustos 2018 Cuma 12:12
Yüzde 99’u Müslüman olan Türkiye’de yayın yapan Uludağ Sözlük’te hiçbir kısıtlama olmaksızın “İslam’ın zulmü ne zaman son bulacak” başlığı altında konular açıldığı, “Hz Muhammed’in eşleri” başlığında Peygamber Efendimiz’e adice küfürler edildiği belirlendi. “Tayyipçi g...luğu” başlığında da Başkan Erdoğan’a yönelik azılı yorumlar bulunan Kokuşmuş Sözlükte söz konusu paylaşımlara yönelik şikayetlerin sonuçsuz kalmaya devam ettiği öğrenilirken, adli makamların açık olarak suç unsuru taşıyan rezilliklere göz yummaya devam ediyor olması skandal olarak değerlendiriliyor.
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