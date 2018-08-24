Sözlükçüler kutsallarımıza küfrediyor

Yüzde 99’u Müslüman olan Türkiye’de yayın yapan Uludağ Sözlük’te hiçbir kısıtlama olmaksızın “İslam’ın zulmü ne zaman son bulacak” başlığı altında konular açıldığı, “Hz Muhammed’in eşleri” başlığında Peygamber Efendimiz’e adice küfürler edildiği belirlendi. “Tayyipçi g...luğu” başlığında da Başkan Erdoğan’a yönelik azılı yorumlar bulunan Kokuşmuş Sözlükte söz konusu paylaşımlara yönelik şikayetlerin sonuçsuz kalmaya devam ettiği öğrenilirken, adli makamların açık olarak suç unsuru taşıyan rezilliklere göz yummaya devam ediyor olması skandal olarak değerlendiriliyor.