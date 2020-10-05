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Sözlük

TDK sözlük | İnternette pek çok kişi sözlük kelimesini araştırıyor. Kelimelerin Türkçe doğru yazımı, Türkçe kelime anlamları, İngilizce kelimelerin anlamı gibi konuları merak edenler özlük kelimesini araştırıyor. Peki, sözlük uygulaması var mı?

Yeniakit Publisher
2020-10-05 19:49:00 -
Sözlük

Türk Dil Kurumu sözlük | Sözlük kelimesiyle internette hem kelimelerin anlamları hem de yabancı dildeki karşılıkları araştırılıyor. Peki, sözlük uygulamaları ücretli mi?

TDK sözlük

Türk Dil Kurumu internet sitesinden kelimelerin yazımlarını, anlamlarını inceleyebilirsiniz. Ayrıca TDK sözlük uygulamasıyla daha pratik olarak mobil cihazlarınızdan sözlük kullanabilirsiniz.

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İngilizce sözlük

İngilizce sözlük imkanı sağlayan pek çok site mevcut. Söz konusu siteleri kullanarak kelimelerin İngilizce-Türkçe, Türkçe-İngilizce anlamlarını öğrenebilirsiniz. Ayrıca uygulama mağazalarından da İngilizce sözlük uygulamaları indirebilirsiniz.

Türkçe İngilizce çeviri

Çeviri yapmak isteyenler internette çeviri sitelerini kullanabiliyor. Google çeviri ve Yandex çeviri sayfalarında da onlarca dil ve lehçeye çeviri yapılabiliyor. Google ve Yandex bu hizmetler için ücret talep etmiyor.

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Play Store veya App Store’dan çeviri, sözlük uygulamaları bulabilirsiniz. Söz konusu uygulamaların çoğu ücretsiz olarak indirilebiliyor. Karşınızda sıralanacak olan uygulamaları kullanıcı yorumlarına göre değerlendirip indirebilirsiniz.

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