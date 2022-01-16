Sözleşmesindeki opsiyon devrede!

Beşiktaş'ın vazgeçilmezi olan Brezilyalı ön libero Josef de Souza, Gaziantep FK mücadelesiyle bu sezon 25 maçı geçince sözleşmesindeki opsiyona göre 1 yıl daha kalması kesinleşti. Josef yıllık 1.6 milyon Euro ücret alacak.

Beşiktaş'a geçtiğimiz sezon başında katılan ve geldiği günden bu yana sergilediği performansla herkesin takdirini kazanan Josef de Souza'nın sözleşmesi 1 yıl daha uzadı.

Cuma günü oynanan Gaziantep FK maçıyla birlikte bu sezon 25 resmi müsabakayı geçen Brezilyalı orta sahanın sözleşmesindeki opsiyon devreye girdi. Böylelikle en az bir sezon daha siyah-beyazlı formayı giyecek olan tecrübeli futbolcunun sözleşmesinin mevcut şartlarda yenilendiği ve 1.6 milyon Euro alacağı kaydedildi. Beşiktaş'ta toplam 64 resmi maça çıkan Josef, 6 gol atıp 3 asist yaptıı.