Sözleşmesindeki opsiyon devrede!
Beşiktaş'ın vazgeçilmezi olan Brezilyalı ön libero Josef de Souza, Gaziantep FK mücadelesiyle bu sezon 25 maçı geçince sözleşmesindeki opsiyona göre 1 yıl daha kalması kesinleşti. Josef yıllık 1.6 milyon Euro ücret alacak.
Beşiktaş'ın vazgeçilmezi olan Brezilyalı ön libero Josef de Souza, Gaziantep FK mücadelesiyle bu sezon 25 maçı geçince sözleşmesindeki opsiyona göre 1 yıl daha kalması kesinleşti. Josef yıllık 1.6 milyon Euro ücret alacak.
Beşiktaş'a geçtiğimiz sezon başında katılan ve geldiği günden bu yana sergilediği performansla herkesin takdirini kazanan Josef de Souza'nın sözleşmesi 1 yıl daha uzadı.
Cuma günü oynanan Gaziantep FK maçıyla birlikte bu sezon 25 resmi müsabakayı geçen Brezilyalı orta sahanın sözleşmesindeki opsiyon devreye girdi. Böylelikle en az bir sezon daha siyah-beyazlı formayı giyecek olan tecrübeli futbolcunun sözleşmesinin mevcut şartlarda yenilendiği ve 1.6 milyon Euro alacağı kaydedildi. Beşiktaş'ta toplam 64 resmi maça çıkan Josef, 6 gol atıp 3 asist yaptıı.