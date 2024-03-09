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Spor Sözleşmesi uzatılacak mı? Juventus'tan Kenan Yıldız'ın talebine cevap geldi!
Spor

Sözleşmesi uzatılacak mı? Juventus'tan Kenan Yıldız'ın talebine cevap geldi!

Yeniakit Publisher
2024-03-09 19:11:00 -
Sözleşmesi uzatılacak mı? Juventus'tan Kenan Yıldız'ın talebine cevap geldi!

İtayla Serie A devi Juventus'ta gösterdiği performansla Avrupa devlerini peşine takan Kenan Yıldız'ın siyah-beyazlı kulüpteki geleceği merak ediliyor. Genç futbolcunun sözleşmesi uzatma talebine Juventus'tan cevap geldi. İşte detaylar... Türk yıldız için acil toplantı kararı çıktı.

İtayla Serie A devi Juventus'ta gösterdiği performansla Avrupa devlerini peşine takan Kenan Yıldız'ın siyah-beyazlı kulüpteki geleceği merak ediliyor. Genç futbolcunun sözleşmesi uzatma talebine Juventus'tan cevap geldi. İşte detaylar...

İtalya Serie A devi Juventus'ta ortaya koyduğu oyunla ve attığı gollerle Avrupa devlerini peşine takmayı başaran genç futbolcu Kenan Yıldız ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

NTV Spor'a habere göre Juventus, Kenan Yıldız ile yeni sözleşme imzalamak için düğmeye bastı.

Siyah-beyazlı kulübün, sözleşmesi 2027 yılında sona erecek olan Kenan Yıldız ile 2029'a kadar sürecek olan yeni bir sözleşmeye imza atmak istediği aktarıldı.

Öte yandan Kenan Yıldız cephesinin, oyuncunun sözleşmesine serbest kalma bedeli koymak istediği haber detayında yer aldı. Yine haberde Juventus'taki birçok futbolcunun sözleşmesinde yer alan serbest kalma maddesinin Kenan Yıldız'ın kontratına da ekleneceği kaydedildi.
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