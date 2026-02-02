  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Spor Sözleşmesi feshedildi! Genç oyuncu Galatasaray’a geri döndü
Samsunspor, sezon başında Galatasaray'dan kiralanan Eyüp Aydın'la yollarını ayırdığını duyurdu. Genç oyuncu, Karadeniz ekibine büyük umutlarla transfer edilmişti.

Samsunspor, Galatasaray’dan kiralanan Eyüp Aydın ile yollarını ayırdı. Karadeniz temsilcisinden yapılan açıklamada "Sezon başında takımımıza kiralık olarak katılan profesyonel futbolcumuz Eyüp Aydın ile ilgili olarak; kulübü ve oyuncuyla yapılan görüşmeler sonucunda kiralık sözleşmenin karşılıklı anlaşma yoluyla sonlandırılması konusunda mutabakata varılmıştır. Eyüp Aydın’a kulübümüze verdiği hizmetler için teşekkür eder, kariyerinin bundan sonraki döneminde başarılar dileriz." ifadeleri yer aldı.

21 yaşındaki Eyüp Aydın Samsunspor formasıyla 6 maça çıktı, gol ve asist katkısı yapamadı.

