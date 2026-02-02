Büyük Menderes Nehri'ne rahmet yağdı

Büyük Menderes'in çiftçi için çok önemli olduğunu kaydeden Kendirlioğlu, "Bu şekilde olması bizim eski günlerimizi hatırlatıyor. Gerçekten bu son derece sevindirici. Bu tabloyu özlemişiz. İnşallah sonraki yıllarda da buna benzer tablolarla karşılaşırız. Yazın bu su tamamen çekilmişti, nehirde bir damla su yoktu. Ama bugün itibarıyla baktığımızda, son derece dolmuş ve hatta taşkın olabilecek kapasiteye gelmiş durumda. Bu durum çiftçilerimizi, üreticilerimizi mutlu ediyor." ifadelerini kullandı.