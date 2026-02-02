  • İSTANBUL
Gündem
6
Yeniakit Publisher
Büyük Menderes Nehri'ne rahmet yağdı
AA Giriş Tarihi:

Büyük Menderes Nehri'ne rahmet yağdı

Allah (c.c.) son yağmurlarla Türkiye'ye rahmet yağdırdı. Aydın'da Büyük Menderes Nehri yağmur sularıyla güçlendi.

#1
Foto - Büyük Menderes Nehri'ne rahmet yağdı

Aydın'da son günlerde etkili olan sağanak Aydın Ovası'nın can damarı Büyük Menderes Nehri'nin su seviyesini yükseltti.

#2
Foto - Büyük Menderes Nehri'ne rahmet yağdı

Kuraklık nedeniyle geçen yaz bazı bölümleri kuruyan nehir, kent genelinde 3 gündür aralıklarla devam eden sağanak sayesinde yatağını doldurdu.

#3
Foto - Büyük Menderes Nehri'ne rahmet yağdı

Nehrin Efeler-Çine ilçeleri arasındaki bölümünde gazetecilere açıklama yapan Aydın Ziraat Odaları Koordinasyon Başkanı Mehmet Kendirlioğlu, sağanakla birlikte kentteki barajlar ve nehirlerdeki su seviyesinin yükseldiğini söyledi.

#4
Foto - Büyük Menderes Nehri'ne rahmet yağdı

Büyük Menderes'in çiftçi için çok önemli olduğunu kaydeden Kendirlioğlu, "Bu şekilde olması bizim eski günlerimizi hatırlatıyor. Gerçekten bu son derece sevindirici. Bu tabloyu özlemişiz. İnşallah sonraki yıllarda da buna benzer tablolarla karşılaşırız. Yazın bu su tamamen çekilmişti, nehirde bir damla su yoktu. Ama bugün itibarıyla baktığımızda, son derece dolmuş ve hatta taşkın olabilecek kapasiteye gelmiş durumda. Bu durum çiftçilerimizi, üreticilerimizi mutlu ediyor." ifadelerini kullandı.

#5
Foto - Büyük Menderes Nehri'ne rahmet yağdı

Kendirlioğlu, evsel ve endüstriyel atıkların nehirdeki canlı yaşamını tehdit ettiğini sözlerine ekledi.

