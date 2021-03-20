Sözleşmenin feshinin ardından Banu Avar'dan çarpıcı paylaşım! "Türkiye kadınlarını koruyamıyor da..."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Türkiye, büyük tepki toplayan İstanbul Sözleşmesi'nden kurtuldu.

Fesat sözleşmenin feshedilmesinin ardından, ulusalcı kimliğiyle tanınan yazar Banu Avar'dan çarpıcı bir paylaşım geldi.

"Türkiye'de yasalar AB onayına bağlanamaz"

Sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından konu ile ilgili düşüncelerini yazan Avar, şunları ifade etti:

"İstanbul Sözleşmesi imzalandığında Türkiye kadınlarını koruyamıyor da, Avrupa Konseyi mi koruyacak demiştik.. Şimdi AK Parti bir kararnameyle sözleşmeyi feshetmiş diye düşüncelerimizden vazgeçemeyiz! Onların ne dediği bizi ilgilendirmez! Türkiye'de yasalar AB onayına bağlanamaz!.."

İşte o tweet: