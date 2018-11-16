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'Sözleşmemin bitmesine az kaldı...'

Adriano, İspanyol basınına açıklamalarda bulundu.

16 Kasım 2018 Cuma 21:22
'Sözleşmemin bitmesine az kaldı...'

Eski takımı Sevilla hakkında konuşan Adriano, ''Sevilla şu an harika gidiyor. Bence bu sezon La Liga'yı kazanmak için savaşabilirler. Sonuna kadar Barcelona, Real Madrid ve Atletico Madrid ile savaşmak çok zordur ancak Sevilla'nın bu sezon bunu yapabileceğini görüyorum.'' sözlerini kullandı.

''2.5 YILDIR BEŞİKTAŞ'TAYIM AMA...''

Beşiktaş ile sözleşmesinin sezon sonu biteceğini hatırlatan Brezilyalı sol bek, ''2.5 yıldır Beşiktaş'tayım ve sözleşmemin bitmesine çok az bir zaman kaldı. Türkiye'den de amatör bir şekilde Sevilla'yı destekliyorum. O kulüpte çok güzel zamanlarım geçti. Şimdi uzaklardan destek oluyorum.'' dedi.

 

Haber Tarihi: 16 Kasım 2018 Cuma 21:22
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