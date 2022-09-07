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Ekonomi Sözleşmelilerin kadroya geçirilmesi için önemli görüşme
Ekonomi

Sözleşmelilerin kadroya geçirilmesi için önemli görüşme

Memur-Sen Konfederasyonu Başkanı Ali Yalçın, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile yaptığı görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Yeniakit Publisher
2022-09-07 18:01:00 -
Sözleşmelilerin kadroya geçirilmesi için önemli görüşme

YENİ AKİT  ANKARA

Sözleşmeli çalışanların kadroya geçmesi için yoğun mesai harcayan Memur-Sen Konfederasyonu Başkanı Ali Yalçın son olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile görüştü. Yalçın görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Yalçın paylaşımında, “Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sn. @vedatbilgn ile sözleşmelilerin kadroya geçirilmesi talebimiz ve toplu sözleşme kararımız hakkında süreç başlatan bir ön görüşme yaptım. Amacımız; kamuda çalışma barışını temin etmek, istihdam çeşitliliğinin getirdiği sorunları bitirmektir” dedi.

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