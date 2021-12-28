Sözleşmeli subay alımı ne zaman? Sözleşmeli subay başvuru şartları neler?

Jandarma Genel Komutanlığı ile Sahil Güvenlik Komutanlığının ihtiyacına yönelik muvazzaf ve sözleşmeli subay alınacak. Karar, Resmi Gazete'de yayımlandı. Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığında eğitim-öğretim görecek, Jandarma Genel Komutanlığının muvazzaf/sözleşmeli subay ve Sahil Güvenlik Komutanlığının sözleşmeli subay ihtiyacına yönelik başvurular, 24 Aralık ile 9 Ocak arasında internet üzerinden yapılacak.

Sözleşmeli subay alımı başvuru şartları neler?

Sözleşmeli subay alımı başvuru şartları ile ilgili detaylar "www.jandarma.gov.tr", "www.sg.gov.tr, www.jsga.edu.tr" ve Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığının "https://kamuilan.sbb.gov.tr" adreslerinde yer alan kılavuzlarda yer aldı.

a. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

b. Başvuru Kılavuzlarında belirtilen en az dört yıllık lisans programlardan mezun olmak, bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak veya geçici kayıt tarihine kadar (Geçici kayıt tarihi bilahare duyurulacaktır. Duyurulacak tarihe kadar mezun olabileceklerin geçici mezuniyet belgeleri kabul edilecektir.) mezun olabilecek durumda olmak.

c. Jandarma Genel Komutanlığı için kılavuzda belirtilen lisans bölümlerinden mezun olmuş veya geçici kayıt tarihine kadar mezun olabilecek durumda olanlar için düzeltilmemiş nüfus kaydına göre 01 Ocak 2021 tarihi itibariyle yirmi yedi (27) yaşını bitirmemiş (01 Ocak 1994 ve sonrası doğumlular başvuru yapabileceklerdir), lisansüstü öğrenimi tamamlamış olanlar için düzeltilmemiş nüfus kaydına göre otuz iki (32) yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1989 ve sonrası doğumlular başvuru yapabileceklerdir),

ç. Sahil Güvenlik Komutanlığı için belirtilen lisans bölümlerinden mezun olmuş veya geçici kayıt tarihine kadar mezun olabilecek durumda olanlar için düzeltilmemiş nüfus kaydına göre 01 Ocak 2021 tarihi itibariyle yirmi yedi (27) yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1994 ve sonrası doğumlular başvuru yapabileceklerdir), d. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak,

e. Hamile olmamak,

f. Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında subay,astsubay, uzman jandarma, uzman erbaş veya sözleşmeli erbaş/er olarak görevli iken ayrılmamış veyaçıkarılmamış olmak,

g. www.jandarma.gov.tr, https://kamuilan.sbb.gov.tr, www.sg.gov.tr ve www.jsga.edu.trinternet adreslerinde yayımlanan “2022 Yılı J.Gn.K.lığı Muvazzaf/Sözleşmeli Subay BaşvuruKılavuzu” ve “2022 Yılı Sahil Güvenlik Komutanlığı Sözleşmeli Subay Başvuru Kılavuzu’nda belirtilmiş olan başvuru şartlarını taşımak.

Sözleşmeli subay alımı başvuruları nasıl yapılacak?

Başvurular sadece "https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris" internet adresi ile Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi üzerinden e-Devlet kapısı vasıtasıyla yapılacak. İnternet ortamı dışında posta yoluyla veya şahsen yapılan başvurular dikkate alınmayacak. Başvurusu kabul edilip seçme sınavlarına katılmaya hak kazanan aday listesinin ve sınavlarla ilgili uygulama esasları, sınav ücreti yatırma duyurusu, sınav merkezi, sınav tarihi ve diğer tüm duyurular başvurunun gerçekleştirildiği internet adresinden ilan edilecek.