Mehmed: Fetihler Sultanı”nın yeni bölümünde neler olacak! Şok edici bir gece yaşanacak!
TRT 1’in sevilen dizisi “Mehmed: Fetihler Sultanı”, heyecan verici yetmiş beşinci bölümüyle 7 Nisan Salı (yarın) akşamı saat 20.00’de ekranlara gelecek.
“Mehmed: Fetihler Sultanı”nın yeni bölümünde neler olacak?
Bosna’da kurulan tuzak, Osmanlı otağına kadar uzanan büyük bir kırılmanın fitilini ateşler.
Çiçek Hatun’a yapılan hain saldırı, yalnızca bir cana değil, görünmeyen birçok gerçeğin de ortaya çıkmasına sebep olur.
Şifahanede verilen mücadele sürerken, bu hadise Mehmed’in hayatında ve saray dengelerinde yeni bir dönemin kapısını aralar. Çiçek Hatun’un ağır yaralanması nelere sebebiyet verecektir?
Ölümden dönen Vlad, oyunun dışında kalamaz; oyunu yeniden kurmak ister. Ancak Macar sarayında beklediği desteği bulamaz. Fakat Vlad için esaret, bir son değil bir fırsattır. Sessizliğinin ardında yeni bir plan, yeni bir intikam büyümektedir. Vlad’ın yeni hamlesi ne olacaktır?
Eflak’ta tahta çıkan Radu, gücünü ilan ederken en büyük tehdidin hâlâ ortadan kalkmadığını bilir. Geçmişten gelen gölge, her adımını takip eder. Vlad’ın yaşadığı ihtimali, kurduğu düzeni sarsmaya yeter. İki kardeş arasındaki bu hesaplaşma artık kaçınılmazdır. Vlad’ın dönüşüyle Radu arasındaki gerilim nereye varacaktır? Savaş meydanındaki hesaplaşma devam edecek midir?
Osmanlı sarayında ise başka bir mücadele başlar. Mahmud Paşa ile Şehzade Bayezid arasında yükselen fikir ayrılığı, devletin geleceğine dair derin bir çatlağın işaretidir. Güç mü, merhamet mi? Bu sorunun cevabı yalnızca sarayı değil, Osmanoğlu’nun kaderini de belirleyecektir.
Bosna’da kurulan yeni düzen ve Zağanos Paşa’nın diplomatik hamlesi, Osmanlı’nın kudretini bir kez daha gösterir. Ancak bu zafer, yaklaşan fırtınanın öncesindeki sessizlik midir? Yoksa daha büyük bir savaşın habercisi mi?
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23