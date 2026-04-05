Spor Ahmet Çakar'dan Kadıköy'de yer yerinden oynatacak sözler! 'Bu penaltı ahlaksızca bir icattır!'
Spor

Ahmet Çakar'dan Kadıköy'de yer yerinden oynatacak sözler! 'Bu penaltı ahlaksızca bir icattır!'

Yeniakit Publisher
Cem Kaya

Eski hakem ve ünlü yorumcu Ahmet Çakar, Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan dev derbinin uzatma dakikalarında verilen penaltı kararı sonrası adeta ateş püskürdü. Sky Spor ekranlarında pozisyonu masaya yatıran Çakar, hakem yönetimini ve verilen kararı sert bir dille eleştirerek Türk futbol gündemine bomba gibi düşen ifadeler kullandı.

Ahmet Çakar, mücadelenin 90+11. dakikasında Kerem Aktürkoğlu'nun gole çevirdiği penaltı pozisyonu için "uydurma" nitelendirmesinde bulundu. Kararın oyunun doğal akışına aykırı olduğunu savunan Çakar, "Fenerbahçe’yi şampiyonluk yarışında tutmak için uydurulmuş, icat edilmiş bir penaltıdır" diyerek hakem heyetini hedef aldı.

 

 

"Bilerek verilmiş ahlaksızca bir karar"

Pozisyonun penaltı olmadığını hakemlerin de bildiğini iddia eden ünlü yorumcu, eleştirilerinin dozunu daha da artırdı. Çakar, "Olmadığı bilindiği halde bilerek verilmiş ahlaksızca bir penaltıdır" sözleriyle, kararın masum bir hata olmadığını, bilinçli bir tercih olduğunu öne sürdü.

Bu açıklamalar sosyal medyada kısa sürede infial yaratırken, her iki takım taraftarları arasında tartışmaların fitilini ateşledi.

Saran'dan 'koltuk' açıklaması
Saran'dan 'koltuk' açıklaması

Spor

Saran'dan 'koltuk' açıklaması

Fenerbahçe-Beşiktaş, Trabzonspor-Galatasaray maçlarının hakemleri açıklandı
Fenerbahçe-Beşiktaş, Trabzonspor-Galatasaray maçlarının hakemleri açıklandı

Spor

Fenerbahçe-Beşiktaş, Trabzonspor-Galatasaray maçlarının hakemleri açıklandı

Beşiktaş, Fenerbahçe maçı hazırlıklarına devam ediyor
Beşiktaş, Fenerbahçe maçı hazırlıklarına devam ediyor

Spor

Beşiktaş, Fenerbahçe maçı hazırlıklarına devam ediyor

Fenerbahçe Beşiktaş'ı son dakikada devirdi
Fenerbahçe Beşiktaş'ı son dakikada devirdi

Spor

Fenerbahçe Beşiktaş'ı son dakikada devirdi

SEREFSIZ SAMPIYONLUKLARIN MAGDURU SEREFLI IKINCI BJK, BU KEZ SEREFSIZ UYDURUK PENALTININ MAGDURU SEREFLI MAGLUP

HAKKI YETENLERDEN OLALIM AMA HAK YIYEN ZALIMLERDEN OLMAYALIM....zeki cevik ahlakli kalmaya devam!!! Tebrikler 1903-BJK

YILMAZ DURMUŞ

Aynen öyle de, hakemlere o fırsatı Beşiktaş defansı verdi. Arkadan çekimde gerçek bir penaltı izlenimini veriyor. Ancak önden çekimde ise Beşiktaşlı defans oyuncusunun topa müdahale ettiği, Fenerbahçeli oyuncunun onun ayaklarına takılarak düştüğü aşikar olduğu halde VAR DENEN (isteğine VAR istemediğine YOK olan) sisteme sanki ikinci VAR SİSTEMİNİ eklemek gerektiğini düşünüyorum.
