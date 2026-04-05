Ahmet Çakar'dan Kadıköy'de yer yerinden oynatacak sözler! 'Bu penaltı ahlaksızca bir icattır!'

Ahmet Çakar, mücadelenin 90+11. dakikasında Kerem Aktürkoğlu'nun gole çevirdiği penaltı pozisyonu için "uydurma" nitelendirmesinde bulundu. Kararın oyunun doğal akışına aykırı olduğunu savunan Çakar, "Fenerbahçe’yi şampiyonluk yarışında tutmak için uydurulmuş, icat edilmiş bir penaltıdır" diyerek hakem heyetini hedef aldı.

"Bilerek verilmiş ahlaksızca bir karar"

Pozisyonun penaltı olmadığını hakemlerin de bildiğini iddia eden ünlü yorumcu, eleştirilerinin dozunu daha da artırdı. Çakar, "Olmadığı bilindiği halde bilerek verilmiş ahlaksızca bir penaltıdır" sözleriyle, kararın masum bir hata olmadığını, bilinçli bir tercih olduğunu öne sürdü.

Bu açıklamalar sosyal medyada kısa sürede infial yaratırken, her iki takım taraftarları arasında tartışmaların fitilini ateşledi.