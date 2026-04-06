Katil devlet şok içinde! Art arda sirenler çaldı
İran’ın son misillemesinin ardından İsrail’in merkezinde tansiyon yeniden yükseldi. Başta Tel Aviv olmak üzere ülkenin orta kesimindeki birçok bölgede art arda sirenler çalmaya başladı. Gece boyunca yaşanan alarm durumu, bölgede gerilimin yeni bir dalgaya dönüştüğünü ortaya koydu.
İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran'dan füze ateşlendiğinin tespit edildiği ve hava savunma sistemlerinin İran füzelerini önlemeye çalıştığı belirtildi.
Sirenlerin çaldığı işgal altındaki Doğu Kudüs'te, gökyüzünde patlama sesleri duyuldu.
İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı, yaralanma ihbarı almadıklarını açıkladı.