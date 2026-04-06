Körfez hattında gerilim yüksek! Misillemeler devam ediyor
Birleşik Arap Emirlikleri ve Kuveyt, İran’dan gelen füze ve insansız hava aracı saldırılarına karşı hava savunma sistemlerinin devreye alındığını açıkladı. İki ülkede duyulan patlama ve müdahale seslerinin, savunma unsurlarının karşı hamlesinden kaynaklandığı bildirildi.
BAE Savunma Bakanlığının ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, hava savunma sistemlerinin İran'dan gelen balistik ve seyir füzeleri ile İHA'lara müdahale ettiği belirtildi.
Kuveyt Savunma Bakanlığı da hava savunma unsurlarının "düşman" füze ve İHA saldırılarını engellediğini bildirdi.
İki ülke savunma bakanlıkları, ülkelerinde duyulan seslerin hava savunma sistemlerinin saldırılara müdahalesi sonucu meydana geldiğini kaydetti.
Açıklamalarda, vatandaşlar ve ülkede yaşayanlardan yetkili makamlarca yayımlanan güvenlik talimatlarına uymaları istendi.
İran'dan ABD'ye zehir zemberek "soykırım" suçlaması! "Altyapımıza dokunursanız savaş suçu işlersiniz!"