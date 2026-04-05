  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Gündem Türkiye’nin inanç tablosu: İşte namaz kılan, oruç tutan, dinsiz ve şeriat isteyenlerin oranı
Gündem

Türkiye’nin inanç tablosu: İşte namaz kılan, oruç tutan, dinsiz ve şeriat isteyenlerin oranı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Türkiye’nin inanç tablosu: İşte namaz kılan, oruç tutan, dinsiz ve şeriat isteyenlerin oranı

Türkiye’de toplumsal eğilimleri veri temelli analiz eden “Verilerle Türkiye’de İnanç ve Dindarlık” raporu yayımlandı. Türkiye Genel Sosyal Saha Araştırması (TGSS) 2024 verilerine dayanan çalışma, toplumun inanç, ibadet ve dindarlık algısına dair çarpıcı sonuçlar ortaya koydu. Türkiye’de Allah’a inanç %94’ü aşarken, her 10 kişiden 4’ü düzenli namaz kılıyor.

Türkiye’de toplumsal eğilimleri veri temelli analiz eden “Verilerle Türkiye’de İnanç ve Dindarlık” raporu yayımlandı. Türkiye Genel Sosyal Saha Araştırması (TGSS) 2024 verilerine dayanan çalışma, toplumun inanç, ibadet ve dindarlık algısına dair çarpıcı sonuçlar ortaya koydu. Türkiye’de Allah’a inanç %94’ü aşarken, her 10 kişiden 4’ü düzenli namaz kılıyor.

Araştırmaya göre Türkiye’de toplumun yüzde 94’ünden fazlası Allah’a inandığını ifade ederken, en büyük kesimi “hiç şüphem yok” diyenler oluşturdu. İnançsızların oranı ise yüzde 5’in altında.

Raporda yalnızca inanç düzeyi değil, dindarlık algısı ve dini pratikler de analiz edildi. Katılımcıların yaklaşık yüzde 67’si kendisini “dindar” ya da “çok dindar” olarak tanımlarken, bu oran toplumda dinin kimlik boyutunun güçlü şekilde varlığını sürdürdüğünü gösterdi.

Bireylerin hayatında Allah’ın yeri de araştırmada öne çıkan başlıklar arasında yer aldı. Katılımcıların yüzde 94’ü Allah’ın hayatlarında “önemli” ya da “çok önemli” olduğunu belirtirken, bu durum inancın yalnızca teorik değil, günlük yaşamda da etkili olduğunu ortaya koydu.

Demografik kırılımlar incelendiğinde kadınların erkeklere göre daha yüksek oranda inanç beyan ettiği, genç yaş gruplarında ise diğer yaşlara kıyasla nispeten daha düşük oranlar görüldüğü tespit edildi. Eğitim seviyesi yükseldikçe inanç oranlarında kademeli bir düşüş yaşansa da tüm gruplarda yüksek seviyenin korunduğu vurgulandı.

Raporda ayrıca Türkiye’nin tüm bölgelerinde inanç oranlarının oldukça yüksek olduğu, özellikle Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgelerinde bu oranın daha da arttığı belirtildi.

 

Rapora göre verilerle sonuçlar şöyle;

Allah’a inanç: %94
• Kendini dindar gören: %67
• İnançsız: %4
• Anayasa Kur’an’a uygun olsun → %56
• Şeriat isteyenler (Medeni hukuk İslam’a uygun olsun) → %48
• Şeriata karşı olduğu için dolaylı yoldan dinden çıkmış olanlar → %52
• 65+ yaş → %73 dindar
• 18-24 yaş → %57 dindar
• Gençlerde nötr → %31
• Beş vakit namaz düzenli: %40
• Hiç/çok az namaz: %36
• Cuma namazı (erkek): %76
• Oruç: %76

9
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

İşsiz

Nasıl oluyor da "Şeriata karşı olduğu için dolaylı yoldan dinden çıkmış olanlar → %52" hesaplanırken, "Kendini dindar gören: %67" oluyor? Yoksa herkes diğerlerinin "dinden imandan çıktığın" mı düşünüyor? Öyle ise bu "dini bölğnmeyi" göstermez mi?

Yavuz sultan

Müfredat değişmeli şeriata muhalif olanlar temel dini bilgileri olmadığı için şeriatı bilmiyorlar kelle koparan kol kesen bir düzen olduğunu zannediyorlar halbuki katilini avf edene sualsiz cennete giriş vaad ediyor Allah cc ayrıca diyetle kurtulmakda var şeriati kabul etmeyenlere sorduğumuz zaman bir kimse aile fertlerinden birini öldürse diyete yani para karşılığı avf edilmesine veya karşılıksız avf edip soru süal sorulmadan cennet karşılığı katili avf etmeye razı olurmusun sorusuna hayır cevabı verip bu hususta şeriatten daha sert bir tutum sergiliyorlar mesele cehaletten başka bir şey değil birde çoğunluğun Müslüman olduğu ülkede azınlık bizim dediğimiz olacak dayatması var ortada
TÜM YORUMLARA GİT ( 9 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23