Türkiye’nin inanç tablosu: İşte namaz kılan, oruç tutan, dinsiz ve şeriat isteyenlerin oranı

Türkiye’de toplumsal eğilimleri veri temelli analiz eden “Verilerle Türkiye’de İnanç ve Dindarlık” raporu yayımlandı. Türkiye Genel Sosyal Saha Araştırması (TGSS) 2024 verilerine dayanan çalışma, toplumun inanç, ibadet ve dindarlık algısına dair çarpıcı sonuçlar ortaya koydu. Türkiye’de Allah’a inanç %94’ü aşarken, her 10 kişiden 4’ü düzenli namaz kılıyor.

Araştırmaya göre Türkiye’de toplumun yüzde 94’ünden fazlası Allah’a inandığını ifade ederken, en büyük kesimi “hiç şüphem yok” diyenler oluşturdu. İnançsızların oranı ise yüzde 5’in altında.

Raporda yalnızca inanç düzeyi değil, dindarlık algısı ve dini pratikler de analiz edildi. Katılımcıların yaklaşık yüzde 67’si kendisini “dindar” ya da “çok dindar” olarak tanımlarken, bu oran toplumda dinin kimlik boyutunun güçlü şekilde varlığını sürdürdüğünü gösterdi.

Bireylerin hayatında Allah’ın yeri de araştırmada öne çıkan başlıklar arasında yer aldı. Katılımcıların yüzde 94’ü Allah’ın hayatlarında “önemli” ya da “çok önemli” olduğunu belirtirken, bu durum inancın yalnızca teorik değil, günlük yaşamda da etkili olduğunu ortaya koydu.

Demografik kırılımlar incelendiğinde kadınların erkeklere göre daha yüksek oranda inanç beyan ettiği, genç yaş gruplarında ise diğer yaşlara kıyasla nispeten daha düşük oranlar görüldüğü tespit edildi. Eğitim seviyesi yükseldikçe inanç oranlarında kademeli bir düşüş yaşansa da tüm gruplarda yüksek seviyenin korunduğu vurgulandı.

Raporda ayrıca Türkiye’nin tüm bölgelerinde inanç oranlarının oldukça yüksek olduğu, özellikle Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgelerinde bu oranın daha da arttığı belirtildi.

Rapora göre verilerle sonuçlar şöyle;

Allah’a inanç: %94

• Kendini dindar gören: %67

• İnançsız: %4

• Anayasa Kur’an’a uygun olsun → %56

• Şeriat isteyenler (Medeni hukuk İslam’a uygun olsun) → %48

• Şeriata karşı olduğu için dolaylı yoldan dinden çıkmış olanlar → %52

• 65+ yaş → %73 dindar

• 18-24 yaş → %57 dindar

• Gençlerde nötr → %31

• Beş vakit namaz düzenli: %40

• Hiç/çok az namaz: %36

• Cuma namazı (erkek): %76

• Oruç: %76