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Sözleşmeli sağlık personeli alımı ilanı hemşire ve sağlık personeli alım başvurusu

Üniversite hastanelerinin sözleşmeli hemşire ve sağlık personeli alımı ilanları merak edilmekte. İnönü Üniversitesi sözleşmeli sağlık personeli alımı ilanı yayınladı. Sözleşmeli sağlık personeli alım ilanında 35 Hemşire ve üç farklı birimde görevlendirilmek üzere toplamda 6 Sağlık Teknikeri alımı yapılacaktır.

27 Ağustos 2019 Salı 14:35
Sözleşmeli sağlık personeli alımı ilanı hemşire ve sağlık personeli alım başvurusu

Sağlık personeli alımları ne zaman? Üniversite hastanelerinin sözleşmeli hemşire ve sağlık personeli alımı ilanları merak edilmekte. İnönü Üniversitesi sözleşmeli sağlık personeli alımı ilanı yayınladı. Sözleşmeli sağlık personeli alım ilanında 35 Hemşire ve üç farklı birimde görevlendirilmek üzere toplamda 6 Sağlık Teknikeri alımı yapılacaktır.

İnönü Üniversitesi Sağlık Personeli alımı için başvuru yapacak adaylardan; 35 Hemşire alımı için başvuru yapacak adayların; Yükseköğretim kurumlarının Hemşirelik, Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri veya Sağlık Memurluğu lisans programlarının birinden mezun olmak şartını sağlamaları gerekmektedir.1 Sağlık Teknikeri alımı için; Fizik Tedavi, Fizyoterapi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Hidroterapi önlisans programlarından mezun olmak gerekirken; 4 Sağlık Teknikeri için  Radyoloji veya Tıbbi Görüntüleme Teknikleri önlisans programlarından ve 1 Sağlık Teknikeri için de adayların  Anestezi veya Anestezi Teknikerliği önlisans programından mezun olmaları şartı aranmaktadır.Başvuru SüreciSözleşmeli sağlık personeli alımı için başvuru yapacak olan adayların en geç 2 Eylül 2019 tarihine kadar başvurularını tamamlamaları gerekmekte olup; adayların başvurularını şahsen ve İnönü Üniversite Rektörlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir. 

Sözleşmeli sağlık personeli alımı başvuru şartları

1. 657 sayılı Kanunun 48.maddesinde belirtilen şartları taşımak.

2. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

3. Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış veya muaf olmak veya tecilli olmak.

4. 657 Sayılı Kanunun 53. maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla ilan edilen sözleşmeli personel pozisyonuna ilişkin yataklı tedavi kurumlarında 24 saat esasına dayalı çalışmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı bulunmamak. (Bu durum memuriyete girişte tam teşekküllü hastanelerden alınacak raporla tespit olunur.)

5. Başvuracak adaylardan 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre kamu kurumlarında istihdam edilenlerin, “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler” hükmü gereğince bu maddeye aykırı durumu tespit edilenler hakkında işlem yürütülmeyecektir.

Başvuru tarihi

Başvuru Tarihi : 19/08/2019

Başvuru Bitiş Tarihi : 02/09/2019

Başvuruda istenilen belgeler:

1. Başvuru Dilekçesi

2. Özgeçmiş

3. 1 Adet vesikalık fotoğraf (son 6 ay içerisinde çekilmiş olacaktır)

4. E-devlet üzerinden alınan mezun belgesi çıktısı

5. Nüfus cüzdanı fotokopisi

6. KPSS Sonuç Belgesi (Sorgulama kodu üzerinde silinti ve kazıntı olmayacaktır)

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Haber Tarihi: 27 Ağustos 2019 Salı 14:35
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