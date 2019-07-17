Sözleşmeli personelin çığlığına kulak verin

Oğuzhan Gültekin Ankara

Büro Memur-Sen Genel Başkanı Metin Yılancı, sözleşmeli personellerin kadroya alınması çalışmasında kapsamın genişletilmesi için Akit aracılığıyla çağrıda bulundu. “Yapılan düzenleme bizde çok büyük yaralar açmıştır” diyen Büro Memur-Sen Genel Başkanı Metin Yılancı, “Geçmişte, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın kararıyla birçok memur bir anda kadro almıştı. Son günlerde yapılan düzenleme ile sözleşmeli öğretmen ve sözleşmeli din görevlileriyle ilgili 4+2 uygulamasının, 3+1’e dönüştürülmesine ilişkin hükümler kapsam olarak eksik ve yetersizdir. Değişiklik tüm sözleşmeli kamu personellerini kapsamalıdır” diye konuştu.

3+1 ayrımı yapılmaksızın nihai çözüm olarak mevcut durumdaki yanlışlıkların giderilmesinin önemine işaret eden Yılancı, “Kamu personel sisteminde; kadrolu statüde istihdam esası benimsenmeli ve sözleşmeli personel istihdamı tamamen terk edilmelidir. Bugün görev yapan birçok sözleşmeli personelin görevde yükselmesi yok, izin hakkı yok, eş durumdan başka yere gitme durumu yok böyle bir şey olamaz bu insanlara yazıktır, günahtır. Bu yapılanları, ayrımı kimse kabul etmez. Cumhurbaşkanımızın dediği gibi, ‘Güçlünün haklı olduğu bir dünya değil, haklının güçlü olduğu bir dünya’ istiyoruz. Eğitim, sağlık, diyanet güçlü diye, sesi çok çıkıyor diye haklı sayılıyor. Kimse kusura bakmasın haklı olan biziz. Biz sendika olarak Cumhurbaşkanımızı kendimize örnek alıyoruz. Onun ışığında kendimize yol çiziyoruz” ifadelerini kullandı.

Büro Memur-Sen’in şu anda 8 bakanlık 51 iş kolunda hizmet verdiğini ifade eden Yılancı, “Adalet Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı hepsi bizim üyelerimizin çalıştığı kurumlardır. Burada çalışan personeller bir an önce kadroya geçirilmelidir. Bürokrasinin hızlı bir şekilde kendine çeki düzen vermesi gerekiyor. Sözleşmeli personelin çığlığına kulak verilmeli” şeklinde konuştu.