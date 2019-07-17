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Sözleşmeli personelin çığlığına kulak verin

Sözleşmeli personellerin kadroya alınması çalışmasında kapsamın genişletilmesi için Akit aracılığıyla çağrıda bulunan Büro Memur-Sen Genel Başkanı Metin Yılancı, “Kurum, unvan ve görev yeri ayrımı olmaksızın bütün sözleşmeli personelin bu kapsama dahil edilmesi gerekiyor” dedi.

17 Temmuz 2019 Çarşamba 09:52
Sözleşmeli personelin çığlığına kulak verin

 Oğuzhan Gültekin  Ankara 

Büro Memur-Sen Genel Başkanı Metin Yılancı, sözleşmeli personellerin kadroya alınması çalışmasında kapsamın genişletilmesi için Akit aracılığıyla çağrıda bulundu. “Yapılan düzenleme bizde çok büyük yaralar açmıştır” diyen Büro Memur-Sen Genel Başkanı Metin Yılancı, “Geçmişte, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın kararıyla birçok memur bir anda kadro almıştı. Son günlerde yapılan düzenleme ile sözleşmeli öğretmen ve sözleşmeli din görevlileriyle ilgili 4+2 uygulamasının, 3+1’e dönüştürülmesine ilişkin hükümler kapsam olarak eksik ve yetersizdir. Değişiklik tüm sözleşmeli kamu personellerini kapsamalıdır” diye konuştu.

3+1 ayrımı yapılmaksızın nihai çözüm olarak mevcut durumdaki yanlışlıkların giderilmesinin önemine işaret eden Yılancı, “Kamu personel sisteminde; kadrolu statüde istihdam esası benimsenmeli ve sözleşmeli personel istihdamı tamamen terk edilmelidir. Bugün görev yapan birçok sözleşmeli personelin görevde yükselmesi yok, izin hakkı yok, eş durumdan başka yere gitme durumu yok böyle bir şey olamaz bu insanlara yazıktır, günahtır. Bu yapılanları, ayrımı kimse kabul etmez. Cumhurbaşkanımızın dediği gibi, ‘Güçlünün haklı olduğu bir dünya değil, haklının güçlü olduğu bir dünya’ istiyoruz. Eğitim, sağlık, diyanet güçlü diye, sesi çok çıkıyor diye haklı sayılıyor. Kimse kusura bakmasın haklı olan biziz. Biz sendika olarak Cumhurbaşkanımızı kendimize örnek alıyoruz. Onun ışığında kendimize yol çiziyoruz” ifadelerini kullandı.

Büro Memur-Sen’in şu anda 8 bakanlık 51 iş kolunda hizmet verdiğini ifade eden Yılancı, “Adalet Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı hepsi bizim üyelerimizin çalıştığı kurumlardır. Burada çalışan personeller bir an önce kadroya geçirilmelidir. Bürokrasinin hızlı bir şekilde kendine çeki düzen vermesi gerekiyor. Sözleşmeli personelin çığlığına kulak verilmeli” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 17 Temmuz 2019 Çarşamba 09:52
  1. Ankara
  2. Büro Memur-Sen Genel Başkanı Metin Yılancı
  3. sözleşmeli personeller
  4. Akit
  5. Büro Memur-Sen
  6. Adalet Bakanlığı
  7. Gençlik ve Spor Bakanlığı
  8. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
  9. Milli Savunma Bakanlığı
  10. İçişleri Bakanlığı
  11. Dışişleri Bakanlığı
  12. Maliye Bakanlığı
  13. Ticaret Bakanlığı

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