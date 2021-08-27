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Gündem Sözleşmeli öğretmenlik yapan eşlerin yer değiştirme başvuruları 3 Eylül'de başlıyor
Gündem

Sözleşmeli öğretmenlik yapan eşlerin yer değiştirme başvuruları 3 Eylül'de başlıyor

Milli Eğitim Bakanlığı, resmi eğitim kurumlarında sözleşmeli öğretmen olarak görev yapan eşlerin aile birlikteliğine bağlı iller arası yer değiştirme başvurularının 3-7 Eylül'de yapılacağını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-08-27 08:53:00 -
Sözleşmeli öğretmenlik yapan eşlerin yer değiştirme başvuruları 3 Eylül'de başlıyor

Milli Eğitim Bakanlığı, resmi eğitim kurumlarında sözleşmeli öğretmen olarak görev yapan eşlerin aile birlikteliğine bağlı iller arası yer değiştirme başvurularının 3-7 Eylül'de yapılacağını duyurdu.

Bakanlık, sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Bakanlığımızın resmi eğitim kurumlarında her ikisi de sözleşmeli olarak görev yapan öğretmen eşlerin, aile birlikteliğine bağlı olarak iller arası yer değiştirme işlemleri için 3-7 Eylül 2021'de başvurular alınacak, atamalar 10 Eylül 2021'de sonuçlandırılacaktır." bilgisi verildi.

Başvuruların Milli Eğitim Bakanlığı Bilişim Sistemleri'nden (MEBBİS) yapılacağı belirtildi.

 

 

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