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Sözleşmeli öğretmenlik tercihleri ne zaman? Sözleşmeli öğretmenlik kontenjanları

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) bünyesinde sözleşmeli öğretmen olarak çalışmak isteyenlerin başvuruda bulunduğu sözleşmeli öğretmenlik 2019 tercihleri ne zaman yapılacak? Sorusu bu aralar çokça aranmakta. MEB 2019 öğretmen alımları takvimine göre, sözleşmeli öğretmenlik tercihleri 30 Temmuz - 5 Ağustos 2019 tarihleri arasında yapılacak. 40 tercih yapılabilecek. 20 bin sözleşmeli öğretmenlik kontenjanları ise Sınıf Öğretmenliği 2011, İngilizce Öğretmenliği 1960, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenliği 1922, Okul Öncesi öğretmenlik 1599, İlköğretim Matematik öğretmenliği ise 1448 kişi alınacak.

30 Temmuz 2019 Salı 19:49
Sözleşmeli öğretmenlik tercihleri ne zaman? Sözleşmeli öğretmenlik kontenjanları

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) bünyesinde sözleşmeli öğretmen olarak çalışmak isteyenlerin başvuruda bulunduğu sözleşmeli öğretmenlik 2019 tercihleri ne zaman yapılacak? Sorusu bu aralar çokça aranmakta. MEB 2019 öğretmen alımları takvimine göre, sözleşmeli öğretmenlik tercihleri 30 Temmuz - 5 Ağustos 2019 tarihleri arasında yapılacak. 40 tercih yapılabilecek. Sözleşmeli öğretmenlik kontenjanları ise Sınıf Öğretmenliği 2011, İngilizce Öğretmenliği 1960, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenliği 1922, Okul Öncesi öğretmenlik 1599, İlköğretim Matematik öğretmenliği ise 1448 kişi alınacak.

20 bin sözleşmeli öğretmenlik atamaları için MEB öğretmen alımlarına başladı. 9 Ağustos'ta atamaları yapılacak sözleşmeli öğretmenlik tercihleri alınmaya başlandı. Bakanlığın sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yapılan açıklamaya göre, öğretmen adaylarının eğitim kurumu tercihleri 5 Ağustos'a kadar alınacak. Sözleşmeli öğretmen, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından getirilmiş bir sistemdir. Sözleşmeli öğretmenlerin alımı için gerekli şartlar, kadrolu öğretmenlerin alımı esasına uygun olarak yapılmaktadır. KPSS sınavından alınan puan sıralamasına göre, Milli Eğitim Bakanlığının öngördüğü okulların ihtiyacına göre alım yapılmaktadır.

Sözleşmeli öğretmenlik kontenjanları 2019

Sınıf Öğretmenliği 2011

İngilizceÖğretmenliği 1960

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği 1922

Okul Öncesi Öğretmenliği 1599

İlköğretim Matematik Öğretmenliği 1448

Özel Eğitim Öğretmenliği 1410

Türkçe Öğretmenliği 1149

Rehberlik Öğretmenliği 1120

Beden Eğitimi Öğretmenliği781

Matematik (Lise) Öğretmenliği 601

Sosyal BilgilerÖğretmenliği 579

Türk Dili ve Edbiyat Öğretmenliği 509

Bilişim Teknolojileri Öğretmenliği 415

İ.H.L. Meslek Dersleri Öğretmenliği 405

Müzik Öğretmenliği 404

Tarih Öğretmenliği 350

Kimya Öğretmenliği 285

Görsel Sanatlar Öğretmenliği 226

FizikÖğretmenliği 250

AlmancaÖğretmenliği 200

Arapça Öğretmenliği 190

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Haber Tarihi: 30 Temmuz 2019 Salı 19:49
  1. Sözleşmeli öğretmenlik tercihleri ne zaman?
  2. Sözleşmeli öğretmenlik kontenjanları
  3. Sözleşmeli öğretmenlik kontenjanları 2019
  4. 20 bin sözleşmeli öğretmenlik atamaları

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