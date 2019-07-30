Sözleşmeli öğretmenlik tercihleri ne zaman? Sözleşmeli öğretmenlik kontenjanları
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) bünyesinde sözleşmeli öğretmen olarak çalışmak isteyenlerin başvuruda bulunduğu sözleşmeli öğretmenlik 2019 tercihleri ne zaman yapılacak? Sorusu bu aralar çokça aranmakta. MEB 2019 öğretmen alımları takvimine göre, sözleşmeli öğretmenlik tercihleri 30 Temmuz - 5 Ağustos 2019 tarihleri arasında yapılacak. 40 tercih yapılabilecek. 20 bin sözleşmeli öğretmenlik kontenjanları ise Sınıf Öğretmenliği 2011, İngilizce Öğretmenliği 1960, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenliği 1922, Okul Öncesi öğretmenlik 1599, İlköğretim Matematik öğretmenliği ise 1448 kişi alınacak.30 Temmuz 2019 Salı 19:49
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) bünyesinde sözleşmeli öğretmen olarak çalışmak isteyenlerin başvuruda bulunduğu sözleşmeli öğretmenlik 2019 tercihleri ne zaman yapılacak? Sorusu bu aralar çokça aranmakta. MEB 2019 öğretmen alımları takvimine göre, sözleşmeli öğretmenlik tercihleri 30 Temmuz - 5 Ağustos 2019 tarihleri arasında yapılacak. 40 tercih yapılabilecek. Sözleşmeli öğretmenlik kontenjanları ise Sınıf Öğretmenliği 2011, İngilizce Öğretmenliği 1960, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenliği 1922, Okul Öncesi öğretmenlik 1599, İlköğretim Matematik öğretmenliği ise 1448 kişi alınacak.
20 bin sözleşmeli öğretmenlik atamaları için MEB öğretmen alımlarına başladı. 9 Ağustos'ta atamaları yapılacak sözleşmeli öğretmenlik tercihleri alınmaya başlandı. Bakanlığın sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yapılan açıklamaya göre, öğretmen adaylarının eğitim kurumu tercihleri 5 Ağustos'a kadar alınacak. Sözleşmeli öğretmen, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından getirilmiş bir sistemdir. Sözleşmeli öğretmenlerin alımı için gerekli şartlar, kadrolu öğretmenlerin alımı esasına uygun olarak yapılmaktadır. KPSS sınavından alınan puan sıralamasına göre, Milli Eğitim Bakanlığının öngördüğü okulların ihtiyacına göre alım yapılmaktadır.
Sözleşmeli öğretmenlik kontenjanları 2019
Sınıf Öğretmenliği 2011
İngilizceÖğretmenliği 1960
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği 1922
Okul Öncesi Öğretmenliği 1599
İlköğretim Matematik Öğretmenliği 1448
Özel Eğitim Öğretmenliği 1410
Türkçe Öğretmenliği 1149
Rehberlik Öğretmenliği 1120
Beden Eğitimi Öğretmenliği781
Matematik (Lise) Öğretmenliği 601
Sosyal BilgilerÖğretmenliği 579
Türk Dili ve Edbiyat Öğretmenliği 509
Bilişim Teknolojileri Öğretmenliği 415
İ.H.L. Meslek Dersleri Öğretmenliği 405
Müzik Öğretmenliği 404
Tarih Öğretmenliği 350
Kimya Öğretmenliği 285
Görsel Sanatlar Öğretmenliği 226
FizikÖğretmenliği 250
AlmancaÖğretmenliği 200
Arapça Öğretmenliği 190
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