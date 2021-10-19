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Eğitim Sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav puanı kaç? Sözlü sınavında kaç puan alan öğretenlik tercihi yapacak?
Eğitim

Sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav puanı kaç? Sözlü sınavında kaç puan alan öğretenlik tercihi yapacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın müjdesini verdiği 15 bin sözleşmeli öğretmenlik atama takvimi işliyor. 15 bin sözleşmeli öğretmen alımı başvurusu 27 Eylül tarihinde başlamış ve 8 Ekim 2021 tarihinde tamamlanmıştı. Sözleşmeli öğretmenlik başvurusunda bulunan adaylar sözlü sınav yerlerini 25 Ekim’de öğrenecek. Sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav taban puanlarını sorgulamaya başladı. Peki 15 bin sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınavına girecek adaylar sözlü sınav puanı kaç? Sözleşmeli öğretemlik sözlü sınavında kaç puan alan öğretmen ataması tercihinde bulunacak?

Yeniakit Publisher
2021-10-19 15:19:00 - 2021-10-19 15:19:47
Sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav puanı kaç? Sözlü sınavında kaç puan alan öğretenlik tercihi yapacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın müjdesini verdiği ve Milli Eğitim Bakanlığının da atama takvimini açıkladığı 15 bin sözleşmeli öğretmen alımı başvurusu 27 Eylül 8 Ekim 2021 tarihleri arasında yapıldı. 15 bin öğretmen ataması için başvuruda bulunan adaylar 12 Kasım 2021-27 Kasım 2021 tarihleri arasında sözlü sınava alınacak.

15 bin sözleşmeli öğretmenlik atama sözlü sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Sözlü sınav sonuçları 27 Kasım 2021 tarihinde duyurulacak. Sözlü sınav sonuçları e-devlet sistemi üzerinden yayımlanacak olup adaylar sonuçları kişisel e-devlet kullanıcı adı ve şifreleriyle öğrenebilecektir.

Sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav puanı kaç?

Sözlü sınava katılanların sınav puanları Sözlü Sınav Sonuç Ekranına işlenecek; sözlü sınav sonucunda 60 (altmış) ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılarak sözleşmeli öğretmenliğe atanmak üzere tercih yapma hakkını elde edecektir. Öğretmen ataması tercihleri 21 Ocak 2022-26 Ocak 2022 tarihleri arasında gerçekleşecek. Adaylar tercih sonuçlarını 31 Ocak 2022'de öğrenebilecek.

Sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav puanı kaç?

Sözlü sınavda 60 ve üzerinde puan alan adaylar, en fazla 40 (kırk) eğitim kurumunu elektronik ortamda tercih edebilecektir. Adayların tercih başvurularına ilişkin kayıtlarını 26 Ocak 2022, gün sonu itibarıyla (Saat 23.59.59) tamamlamış olmaları gerekmektedir.

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