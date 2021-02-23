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Eğitim Sözleşmeli öğretmenlik başvuruları ne zaman yapılacak?
Eğitim

Sözleşmeli öğretmenlik başvuruları ne zaman yapılacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 20 bin öğretmen ataması haberini duyurmasının ardından sözleşmeli öğretmenlik başvuruları da merak kazandı. Öğretmen adayları merakla Milli Eğitim Bakanlığı’nın yapacağı açıklamayı bekliyor. Sözleşmeli öğretmenlik başvuruları ne zaman başlayacak?

Yeniakit Publisher
2021-02-23 17:16:00 -
Sözleşmeli öğretmenlik başvuruları ne zaman yapılacak?

Öğretmen adayları sözleşmeli öğretmenlik atamalarının ne zaman başlayacağını araştırıyor. Peki öğretmen atama takvimi belli oldu mu? Gözler Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) çevrildi…

Sözleşmeli öğretmenlik başvuruları ne zaman yapılacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptığı açıklamada, ‘Son 18 yılda hazırladığımız bütçelerde aslan payını Milli Eğitim'e ayırdık. 2021'de oran 147 milyar liraya yükseldi.18 yıl önce resmi - özel dahil okul ve kurum sayımız 50 bin 872 iken bugün bu sayı 87 bin 640'a çıktı. Kadro tahsislerinde en büyük payı eğitim ve öğretime ayırıyoruz. 693 bin öğretmenin atamasını gerçekleştirdik. Öğretmen adaylarımızla bir müjdeyi paylaşmak istiyorum. Önümüzdeki aylarda 20 bin öğretmenin daha atamasını yapacağız.’ dedi. Henüz öğretmen ataması tarihi ile ilgili net bir açıklama yapılmadı.

Sözleşmeli öğretmenlik başvuruları hala başlamış değil. Net bir tarih de verilmedi. Konuya ilişkin en son açıklama Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan "Önümüzdeki aylarda 20 bin öğretmenimizin daha atamasını yapacağız. Eğitimde sadece altyapıyı yenilemedik, bakış açısını da değiştirdik." dedi.

 

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