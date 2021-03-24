Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan duyuruyla başlayan sözleşmeli öğretmenlik başvuru işlemleri için son günün ne zaman olduğu merak ediliyor. Öğretmen adayları, sözleşmeli öğretmenlik başvuru işlemlerini internet adresi üzerinden gerçekleştiriyor. Peki, sözleşmeli öğretmenlik başvuruları ne zaman bitecek?

Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde çalışmak isteyen öğretmen adayları, uzun süredir atamalara ilişkin bir açıklama bekliyordu. Milli Eğitim Bakanlığı'nın ön başvuruları duyurması üzerine harekete geçen adaylar, sözleşmeli öğretmenlik ön başvuru işlemlerini yapmaya başladı. Söz konusu başvurular için son günlere girilirken adaylar, başvuruların ne zaman biteceğini araştırmaya başladı. Peki, Sözleşmeli öğretmenlik başvuruları ne zaman bitecek?

Öğretmen adayları, sözleşmeli öğretmenlik ön başvuru işlemlerini internet adresi üzerinden gerçekleştiriyor.

Sözleşmeli öğretmenlik başvuruları ne zaman bitecek?

Sözleşmeli öğretmenlik ön başvuru işlemleri 26 Mart 2021 tarihine kadar devam edecek.

Sözleşmeli öğretmenlik ön başvuru sonuçları 3 Mayıs 2021 tarihinde duyurulacak. Daha sonra sözlü sınava alınacak adaylar ve sınav merkezleri açıklanacak. Başvurusu kabul edilen adaylar 17 Mayıs-6 Haziran 2021 tarihlerinde sözlü sınava çağırılacak. Sözlü sınav sonuçları ise 8 Temmuz 2021 tarihinde duyurulacak.

Bu sürecin tamamlanmasıyla beraber atama tercihleri başlayacak. Atama tercihleri 1-6 Eylül 2021 tarihlerinde alınacak. 8 Eylül 2021 tarihinde ise atama sonuçları belli olacak.