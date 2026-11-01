Üreticinin yüzü gülüyor: Rekolte yaklaşık 3 katına çıktı!

Yaklaşık 15 milyon zeytin ağacının bulunduğu Akhisar ilçesinde sofralık zeytin hasadı devam ediyor. Akhisar Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Karaoğlan, Akhisar'ın zeytin üretimindeki yerine ve üreticilerin karşılaştığı sorunlara ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu. Akhisar'ın Türkiye'nin sofralık zeytin ihtiyacının yaklaşık yüzde 70'ini karşıladığını ifade eden Karaoğlan, ilçenin zeytin ve zeytinyağı sektöründe önemli bir üretim ve işleme kapasitesine sahip olduğunu belirtti.