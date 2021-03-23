Sözleşmeli Öğretmenlik atama sonuçları ne zaman açıklanacak?
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın müjdelediği 20 bin öğretmen atamaları başvuru süreci ile ilgili tüm detaylar MEB atama takvimi ile beraber duyurulmuştu. 26 Mart tarihine kadar ön başvuruda bulunan vatandaşlar ardından ise sözlü sınavlara katılım sağlayacak. Peki, Sözleşmeli Öğretmenlik atama sonuçları ne zaman açıklanacak?
Sözleşmeli öğretmenlik başvuruları ilkatama sayfasından alınmaya devam ediyor. Başvuruda bulunan öğretmenler sözlü sınav olacak. Peki, öğretmen atama sonuçları ne zaman açıklanacak?
Sözleşmeli Öğretmenlik sözlü sınavı ne zaman?
Öğretmen atama sürecinde sözlü sınavlar 17 Mayıs - 6 Haziran 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
Sözleşmeli Öğretmenlik atama tercihleri ne zaman?
1-6 Eylül 2021 tarihleri arasında atama tercihleri alınacak.
Sözleşmeli Öğretmenlik atama sonuçları ne zaman açıklanacak?
8 Eylül 2021 tarihinde atama sonuçları açıklanacak.