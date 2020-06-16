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Eğitim

Sözleşmeli öğretmen mülakat yerleri açıklandı mı son dakika mülakatlar ne zaman yapılacak?

Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde görev alacak sözleşmeli öğretmen adayları başvurularını 1-12 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirdi. MEB sözleşmeli öğretmenlik başvuru işlemini tamamlayanlar mülakat gününü beklemeye başladı. Peki sözleşmeli öğretmen mülakatları ne zaman yapılacak? Sözleşmeli öğretmen mülakat yerleri ne zaman açıklanacak?

Yeniakit Publisher
2020-06-16 11:34:00 - 2020-06-16 11:35:19
Sözleşmeli öğretmen mülakat yerleri açıklandı mı son dakika mülakatlar ne zaman yapılacak?

20 bin sözleşmeli öğretmen atamasında sözlü sınav için geri sayım başladı. Sözleşmeli öğretmenlik başvurusunda bulunan adayların sözlü sınava alınacakları sınav merkezlerinin ilanı 22 Haziran 2020 tarihinde açıklanacak. Sözleşmeli öğretmenlik mülakatları 6 - 25 Temmuz 2020 tarihleri arasında yapılacak. Sonuçlar ise 28 Temmuz 2020 tarihinde erişime açılacak. Adayların sözlü sınava alınacakları sınav merkezleri 22 Haziran'da ilan edilecek. Sözlü sınavlar, 6-25 Temmuz'da yapılacak. Sözlü sınav sonuçları ise 28 Temmuz'da ilan edilecek. Bu kapsamda sonuçlara itirazlar, 4-7 Ağustos'ta alınacak. Bu itirazların sonuçları, 10 Ağustos'ta duyurulacak. Atama tercihleri, 28-31 Ağustos'ta alınacak, atama sonuçları ise 1 Eylül'de açıklanacak.

 

 

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