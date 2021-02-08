Sözleşmeli öğretmen başvuruları başladı mı? Sözleşmeli öğretmen başvuruları ne zaman?

Öğretmen atama takvimi için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Öğretmen adayları tarafından sözleşmeli öğretmen başvurularının ne zaman başlayacağı merak ediliyor. MEB tarafından yayımlanacak olan öğretmen atama takviminin tarihini sorgulayan öğretmen adayları, arama motorları üzerinden araştırmalarını sürdürüyor.

Sözleşmeli öğretmen başvuruları ne zaman?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk konuya ilişkin yaptığı son açıklamada, çok net bir tarih vermenin mümkün olmadığını ama çok uzun süreceğini de sanmadığını belirtti. Öğretmen ataması kontenjanlarını ihtiyaçlara göre şekillendirileceğine belirten Bakan Selçuk, Milli Eğitim Bakanlığı, kendi ihtiyaçlarını istatiksel olarak ortaya koyduktan sonra bunu Maliye Bakanlığı ve ilgili kuruluşlarla görüşeceklerini ifade etti.

Diğer yandan Bakan Selçuk, kendi ihtiyaçlarının ne kadar olduğuyla toplam kadro ihtiyacı belirlendiğini ifade ederken daha sonra toplam kadronun ne şekilde dağıtılacağına dair görüşmelerin ise devam ettiğini söyledi. Tabii bunun için bütçenin netleşmesi gerektiğini belirten Bakan Selçuk, şimdiye kadar Milli Eğitim Bakanlığı en yüksek kadroyu aldığını da ekledi.

Bakan Selçuk, “Yine öyle olacağı umudundayım. Bütçe ile ilgili bazı netleşmeler ortaya çıktığında bunu hangi branşta ne kadar atama olacağı ile ilgili görüşeceğiz. Önce toplam ne kadar atama olacağını sonra branş dağılımını açıklayacağız” ifadelerini kullandı.