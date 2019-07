Sözleşme imzalamayan futbolcular Bolu’da kampa girdi

Bolu’da, Türkiye Profesyonel Futbolcular Derneği’nin sözleşme imzalamamış futbolcular için organize ettiği kamp, aynı zamanda derneğin başkanı da olan eski futbolcu Hakan Ünsal yönetiminde 44 oyuncuyla başladı.

Bolu’da, Türkiye Profesyonel Futbolcular Derneği tarafından henüz herhangi bir takımla sözleşme imzalamamış futbolcular için düzenlenen kamp 44 oyuncuyla başladı. Eski futbolcular Hakan Ünsal ve Ergün Penbe yönetiminde başlayan kampta, oyuncular 2 takım halinde günde çift antrenmanla hazırlıklarını sürdürüyor. 19 Temmuz tarihine kadar devam edecek olan kamp boyunca hazırlık maçları yapacak olan oyuncular, takımların teknik heyetleri ve menajerler tarafından izlenebilecek.

Kamp çalışmaları hakkında açıklama yapan Türkiye Profesyonel Futbolcular Derneği Hakan Ünsal, “Bu oyuncuların yeni başlayan sezonda kamp dönemini iyi geçirmeleri, hazırlık dönemi sonunda direkt maç oynayacak hale gelmelerinin en büyük faydası bu oyuncuları alacak olan teknik adamlar ve takımlara. Belki de hiç bir şey gerektirmeden direkt oynatabilecek oyuncuları alacaklar. Geçen sene 1 takımımız vardı. Bu seneki talep daha fazla olunca 2 takıma çıkardık. Her geçen sene biraz daha bilinçleniliyor. Oyuncuların bakış açısı değişiyor. Önümüzdeki yıl 3-4 takım olursa şaşırmayız” dedi.

“Sözleşme imzalamayan oyuncuları davet ediyoruz”

Sözleşme imzalamayan oyuncuları kampa davet ettiklerini dile getiren Ünsal, “Hala sözleşme imzalamamış, takım bulamamış ve bireysel olarak çalışan arkadaşlarımız var. Bunları da davet ediyoruz. Burada Süper Lig takımları da var. Birebir aynı ortamda her anlamda çalışma var. Onların da buraya gelerek kendi gelişimlerini, en azından sezon başında almaları gereken antrenmanları almaları için davet ediyoruz. Ayın 19’una kadar kamp sürecek. Her iki takım için de 2’şer tane hazırlık maçı yapmayı düşünüyoruz. Bu hazırlık maçları da transfer olacak takımların gelip izlemeleri için, aynı zamanda menajerlerin gelip görmeleri için olacak. Dolayısıyla antrenman, hazırlık maçları, teknik ekip her açıdan profesyonel bir ortam var. Her şey iyi gidiyor” şeklinde konuştu.