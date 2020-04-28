Sözleri şok etkisi yaptı! Koronavirüsten sonra bir salgın daha geliyor

Tüm dünyada koronavirüs ile mücadele edilirken, Yeni Akit yazarı Osman Atalay, kovid-19 salgının ardından açlık felaketinin baş göstereceğini dile getirdi.

Bugünkü yazısında tüm dünyanın açlık salgınıyla karşı karşıya olduğunu söyleyen Yeni Akit yazarı Osman Atalay, “Koronavirüse hazırlıksız yakalanan ülkeler büyük şok yaşarken asıl fırtınanın küresel ısınmanın yol açacağı gıda yoksunluğunun oluşturacağı felaket dillendiriliyor.” İfadelerini kullandı.

İşte yazının tamamı:

“Kaos asla sonsuza dek sürmez, kaotik olaylar da belli bir süre sonra dengeye ulaşır.” Kuantum fiziği

Son 5 yıldır Batı dünyasının düşünce kuruluşları, fikir adamları iki konu üzerinde uyarılarda bulunuyor.

Bunlar nükleer savaş ve küresel ısınmanın tehlikeleri.

Koronavirüse hazırlıksız yakalanan ülkeler büyük şok yaşarken asıl fırtınanın küresel ısınmanın yol açacağı gıda yoksunluğunun oluşturacağı felaket dillendiriliyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Kendi evinizin önünü bile ekin, boş yer kalmasın” talimatı verdi.

BM Dünya Gıda Programı (WFP) Direktörü David Beasley, dünyanın şu an sadece yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla değil aynı zamanda küresel insani bir felaketle yani “açlık salgınıyla” da karşı karşıya olduğunu, Kovid-19 salgını başlamadan önce 2020'de 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana en kötü insani krizin yaşanacağı konusunda uyarıda bulunduklarını, en kötü senaryoya göre yaklaşık 36 ülkede kıtlık görülebileceğini söyledi.

Diğer yandan, 2016 yılında Dünya İnsani Zirvesinde, Dünya Gıda programı, BM Gıda ve Tarım Örgütü ve Avrupa Birliği tarafından kurulan Gıda Krizleri Küresel Ağı Platformu, “2020 Küresel Gıda Krizleri Raporu”nda 135 milyon kişinin gıda krizi ile başının dertte olduğunu ifade etmişti.

Gıda güvencesinden yoksun insan sayısının rekor seviyelere ulaştığını, 92 milyon çocuğun bu krizden menfi etkilendiğini ve 2019 yılında iltica zorunda kalan 20 milyon 200 bin göçmenin yüzde 52'sini ağırlayan 8 ülkenin 4'ünün ciddi gıda krizi ile karşı karşıya kaldığını belirtti.

FAO, OECD, Dünya Bankası, Dünya Gıda Güvenliği Komitesi, Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu, Dünya Gıda Programı gibi uluslararası kuruluşlar da gıda krizi olacağı yönünde görüş belirtti.

Dünyada bir gıda sıkıntısının yaşanacağı belli…

Kovid-19'un, gıda krizine sadece ivme kazandıracağa benziyor.

Kovid-19 öncesi ekonomik açıdan gelişmiş ülkeler tedbirlerini aldılar. Büyük tarım şirketleri vasıtasıyla gıda teminine önem verip Doğu Avrupa ve Afrika başta olmak üzere dünyanın her yerinde verimli tarım arazilerini ya kiraladılar ya da satın aldılar.

Yapılan araştırmalar, kullanılmayan tarım arazilerinin yaklaşık yüzde 60'ının Afrika'da olduğu yönündedir.

2016 yılı itibarıyla yaklaşık 227 milyon hektar tarım alanının Afrika'da çok uluslu şirketler tarafından satın alındığı veya kiralandığı tahmin edilmektedir.

Neden ülkeler bu şirketler aracılığıyla kendi gıda güvenliğini garanti altına almaktadır?

Muhtemel bir gıda krizi herkesin kapısını çalacaktır.

Ancak ilginç olan şey BM Dünya Gıda Örgütü'nün her yıl tarımsal ürünlerde stok tespiti yapmasına ve raporlar yayınlamasına rağmen bu stokların kimin elinde olduğunu ifade etmeyişidir.

Kimler ömrünün sonuna kadar kendilerine yetecek stoklara sahip, kimler yarınlarından endişe ediyor bilen yok.

Gıda güvenliğinin yoğun olarak konuşulmaya başlandığı son 10-15 yıl içerisinde Doğu Avrupa ülkelerinde tarım arazilerinin fiyatları yaklaşık 10 kat artmıştır.

Çin, ABD, İngiltere, Hindistan başka ülke topraklarından satın alan veya kiralayan en önemli ülkelerdir.

Peki Türkiye kendi gıda stokları ile gıda güveliğimizi garanti altına aldı mı?

Son günlerde bürokrasiden, “yeterli stokumuz var” sözünü sıkça duyuyoruz ama bu meselenin bir stok meselesi olmadığını bilmemiz gerekir.

Peki, ne kadar stokumuz var? 6 aylık mı, 1 yıllık mı?

Hadi diyelim 2 yıllık olsun peki sonrası?

Stoklarımız yeterli mi, tarım ve hayvancılıkta doğru üretim modeli ile her türlü salgına karşı hazır mıyız?

Unutmayalım 2019 yılında, 689 bin büyükbaş, 83 bin küçükbaş, 1 milyon ton ayçiçek küspesi, 2,6 milyon ton soya fasulyesi, 500 bin ton arpa, 3,36 milyon ton soya fasulyesi ve türevleri, 3,5 milyon ton mısırı ithal ettik.

Hayvanı dışarıdan alıyoruz, bu hayvanların yem hammaddesini dışarıdan alıyoruz.

Bu hayvanları koyduğumuz çiftliklerdeki bakıcılar da mülteci. O zaman bir yerde yanlış yapmışız, milli tarım politikamız ve Tarım Bakanlığı bürokratlarımıza bu süreçte büyük sorumluk düşecek.

Her yıl tahıl ihracatından 20 milyar dolar kazanan ve Türkiye'ye de ihracat yapan Rusya, buğday, mısır, arpa, pirinç ihracatını askıya aldı.

Milli tarım politikasını hazırlayan arkadaşlar, koyun sığır üretme çiftliklerinde üretime ağırlık vermeliyiz.

Problem kısaca milli kaynakların planlı kullanılmayışıdır.

Uzun vadeli tarım politikalarının olmayışı, kırsaldan süratle göçün artması, sahipsiz kalan toprakların imara açılması ve “Tarımda Milli Eğitim” anlayışının tecelli etmemesi ile topraktan kopuk bir neslin yetişmesine vasat oluşturulmasıdır.

Bürokrasi kafa yormalı, siyasi iradeye projeler üretmeli. Küreselci olmayanların dışlandığı dünyada küreselleşmenin sonunun geldiğini birlikte görmekteyiz.

Türkiye kendi kendine yeterlilik hesabını yaparak, milli bir tarım politikasını uygulayarak ulusal güvenlik tehdidi olacak olan, gıda güvenliği ve biyogüvenliğe karşı dirençli hâlâ gelmelidir.

Yeterli tarım arazisi, suyu, iklim, uzmanı ve alt yapısıyla Türkiye her türlü bitkisel ve hayvansal ürünü üretmek, vatandaşını doyurmak, artanı da ihraç etmek için uygun bir ülkedir.